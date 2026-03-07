English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!

Chia Seeds With Buttermilk Benefits: రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్ పెరిగినప్పుడు వచ్చే రుగ్మతను డయాబెటిస్ అంటారు. శరీరంలో ఉండే క్లోమం తగినంత ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయనప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయి భారీగా పెరుగుతుంది. అయితే డయాబెటిస్ నియంత్రణకు అద్భుతమైన వంటింటి చిట్కా ఉంది.
రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్ పెరిగినప్పుడు వచ్చే రుగ్మతను డయాబెటిస్ అంటారు. శరీరంలో ఉండే క్లోమం తగినంత ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయనప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయి భారీగా పెరుగుతుంది. అయితే డయాబెటిస్ నియంత్రణకు అద్భుతమైన వంటింటి చిట్కా ఉంది.

మీకు డయాబెటిస్ ఉంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వివిధ శరీర భాగాల్లో అనేక సమస్యలు వస్తాయి. డయాబెటిస్‌ను నియంత్రణకు క్రమం తప్పకుండా మందులు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అయితే, కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను అనుసరించడం ద్వారా, మీరు రోజువారీ షుగర్ మందుల నుండి బయటపడవచ్చని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు.  

రోజూ ఒక గ్లాసు మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్ భారీగా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా మజ్జిగలో ఓ చెంచా సబ్జా గింజలు లేదా చియా గింజలు కలిపి తాగితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు రెండు రెట్లు వేగంగా నియంత్రణలోకి వస్తుందట.

సబ్జా గింజలు శరీరంలోని ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తాయి. భోజనం చేసిన తర్వాత రక్తంలో షుగర్ లెవల్‌ను స్థిరీకరించడంలో సాయపడతాయి. మజ్జిగలో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు డయాబెటిస్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.  

సబ్జా గింజల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాల పుష్కలంగా ఉంటాయి. చియా గింజలు టైప్ 2 డయాబెటిస్ వల్ల కలిగే సమస్యలను దాదాపుగా నిరోధిస్తుంది. అవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా డయాబెటిస్‌ను శాశ్వతంగా నియంత్రణలో ఉంచుతాయి.  

చియా గింజలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో పాటు, చెడు కొలెస్ట్రాల్, ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలో సాయపడతాయి. కొలెస్ట్రాల్, ఊబకాయం తగ్గినప్పుడు, డయాబెటిస్ ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. వాటిలో ఉండే శోథ నిరోధక లక్షణాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలోనూ ఎంతో సహకరిస్తాయి.  

