/Chicken Feet Benefits: కోడి కాళ్ల కూర తినొచ్చా? తింటే ఏం జరుగుతుంది? ఎవ్వరూ చెప్పని సీక్రెట్ ఇది!

Chicken Feet Eating Benefits: చికెన్ ప్రియులకు కోడి మాంసంతో చేసిన ఏ వంటకమైనా నోరూరించాల్సిందే. అయితే, చాలా మంది చికెన్ ముక్కలను ఇష్టంగా తింటారు కానీ, కోడి కాళ్లను మాత్రం 'వ్యర్థం' అని పారేస్తుంటారు. ఇవి మాంసంలా రుచిగా ఉండవని, తినకూడదని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో కోడి కాళ్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా? వీటిని తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య రహస్యాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అమెరికాకు చెందిన 'నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హెల్త్' (NIH) పరిశోధనల ప్రకారం.. కోడి మాంసంలో లాగే కోడి కాళ్లలో కూడా శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కోడి కాళ్లలో ఉండే ప్రొటీన్లలో సుమారు 70 శాతం కేవలం కొల్లాజెన్ రూపంలోనే ఉంటుంది. ఇది మన శరీరానికి ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది.
కొల్లాజెన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ (కీళ్ల వాతం) సమస్యలతో బాధపడేవారికి కోడి కాళ్లు ఒక సహజ నివారణగా పనిచేస్తాయి. ఇవి ఎముకలను, కీళ్లను బలోపేతం చేస్తాయి.
కొల్లాజెన్ చర్మంపై ముడతలను తగ్గించి, చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే కండరాలు, వెంట్రుకల పెరుగుదలకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
మన దేశంలో చాలా మంది వీటిని తినడానికి ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా వీటికి భారీ మార్కెట్ ఉంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బ్రాయిలర్ కోళ్ల పరిశ్రమ కలిగిన అమెరికా, తన మొత్తం ఉత్పత్తిలో దాదాపు 15 శాతం ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంది.
ఈ ఎగుమతుల్లో కోడి కాళ్లకు చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చైనా, వియత్నాం వంటి ఆసియా దేశాల్లో కోడి కాళ్లతో విభిన్నమైన సూప్లు, వంటకాలు చేసుకుని అమితంగా ఆరగిస్తారు.
ముఖ్యమైన గమనిక ఏమిటంటే.. కోడి కాళ్లను వండుకునే ముందు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా, వేడి నీటితో సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.
(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సాధారణ అవగాహన, ఆరోగ్య నిపుణుల నివేదికల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని వైద్య సలహాగా భావించరాదు. మీ ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయాలన్నా నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)