  • Chicken Mandi At Home: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మండి కేవలం 30 నిమిషాల్లో..పర్ఫెక్స్ మేకింగ్ ఇదే!

Chicken Mandi Making At Home: మనలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వారుంటారు. కానీ, చాలా మందికి ప్రతిసారి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లి తినేందుకు ఇష్టపడరు. అయితే అదే రెస్టారెంట్ టేస్ట్‌తో ఇంట్లోనే చికెన్ మండి రెడీ చేయోచ్చు. అది కూడా 30 నిమిషాల్లో అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /7

2 /7

ముందుగా చికెన్ మ్యారినేట్ చేయాలి. ఉదాహరణకు 2 కిలోల చికెన్‌ను 7 ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఒక గిన్నెలో మాంటి స్పైస్ మిక్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నూనె, ఉప్పు కలిపి చికెన్‌ను బాగా మిక్స్ చేయాలి. కనీసం 3 గంటల పాటు మారినేట్ చేయాలి. 

3 /7

ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో వెన్న/నెయ్యి వేడి చేసి, ఉల్లిపాయల ముక్కులను తేలికగా గోధుమ కలర్‌ వచ్చేంత వరకు వేడి చేయాలి. బిర్యాని ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలుకలు, నిమ్మరసం వంటి వాటిని సువాసన వచ్చేంత వరకు సన్నని మంటపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన 1 కిలో బియ్యాన్ని తీసి కుక్కర్‌లో వేసి తగినంత నీరు పోయాలి.  

4 /7

నీరు లేదా చికెన్ స్టాక్ పోసి, ఉప్పు వేయండి. పొయ్యిపై బిర్యాని ఉడికించేందుకు పెట్టిన తర్వాత దానిపై స్టీమింగ్ రాక్ పెట్టి ముందుగా మారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలను స్టీమ్ చేయాలి. 

5 /7

ఆ తర్వాత ప్రెజర్ కుక్కర్ మూత పెట్టేయాలి. వెంటనే పెద్ద మంట మీద దాదాపు 20 నిమిషాలు ఉడికించి, మూత తెరవడానికి ముందు 5 నిమిషాలు ప్రెజర్ సహజంగా విడుదలయ్యేలా చూసుకోండి.     

6 /7

ఆ తర్వాత చికెన్ ను పాన్ నుండి జాగ్రత్తగా తీయాలి. చికెన్ బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు, తేలికగా కాలిపోయిన ఓవెన్‌లో (200°C/400°F వద్ద దాదాపు 10 నిమిషాలు) లేదంటే పాన్‌లో ఆయిల్ ఫ్రై చేయాలి.   

7 /7

మీకు కావాలనుకుంటే స్మోక్ ఫ్లేవర్ కోసం ఒక ఫాయిల్ తో ఒక గిన్నె తయారు చేసి కుక్కర్‌ మధ్యలో పెట్టి అందులో కాలుతున్న బొగ్గు ముక్క వేసి దానిపై నెయ్యి పోసి.. ఆ తర్వాత వెంటనే మూత పెట్టేయాలి. దాదాపుగా 5 నిమిషాల నుంచి 7 నిమిషాల వరకు ఎదురుచూసి దాన్ని పొయ్యిపై నుంచి దించేసి వడ్డించుకొని తినేయోచ్చు.      

