Chicken Mandi At Home: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మండి కేవలం 30 నిమిషాల్లో..పర్ఫెక్స్ మేకింగ్ ఇదే!

Chicken Mandi Making At Home: మనలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వారుంటారు. కానీ, చాలా మందికి ప్రతిసారి రెస్టారెంట్కు వెళ్లి తినేందుకు ఇష్టపడరు. అయితే అదే రెస్టారెంట్ టేస్ట్తో ఇంట్లోనే చికెన్ మండి రెడీ చేయోచ్చు. అది కూడా 30 నిమిషాల్లో అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముందుగా చికెన్ మ్యారినేట్ చేయాలి. ఉదాహరణకు 2 కిలోల చికెన్ను 7 ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఒక గిన్నెలో మాంటి స్పైస్ మిక్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నూనె, ఉప్పు కలిపి చికెన్ను బాగా మిక్స్ చేయాలి. కనీసం 3 గంటల పాటు మారినేట్ చేయాలి.
ప్రెషర్ కుక్కర్లో వెన్న/నెయ్యి వేడి చేసి, ఉల్లిపాయల ముక్కులను తేలికగా గోధుమ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేడి చేయాలి. బిర్యాని ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలుకలు, నిమ్మరసం వంటి వాటిని సువాసన వచ్చేంత వరకు సన్నని మంటపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన 1 కిలో బియ్యాన్ని తీసి కుక్కర్లో వేసి తగినంత నీరు పోయాలి.
నీరు లేదా చికెన్ స్టాక్ పోసి, ఉప్పు వేయండి. పొయ్యిపై బిర్యాని ఉడికించేందుకు పెట్టిన తర్వాత దానిపై స్టీమింగ్ రాక్ పెట్టి ముందుగా మారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలను స్టీమ్ చేయాలి.
ఆ తర్వాత ప్రెజర్ కుక్కర్ మూత పెట్టేయాలి. వెంటనే పెద్ద మంట మీద దాదాపు 20 నిమిషాలు ఉడికించి, మూత తెరవడానికి ముందు 5 నిమిషాలు ప్రెజర్ సహజంగా విడుదలయ్యేలా చూసుకోండి.
ఆ తర్వాత చికెన్ ను పాన్ నుండి జాగ్రత్తగా తీయాలి. చికెన్ బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు, తేలికగా కాలిపోయిన ఓవెన్లో (200°C/400°F వద్ద దాదాపు 10 నిమిషాలు) లేదంటే పాన్లో ఆయిల్ ఫ్రై చేయాలి.
మీకు కావాలనుకుంటే స్మోక్ ఫ్లేవర్ కోసం ఒక ఫాయిల్ తో ఒక గిన్నె తయారు చేసి కుక్కర్ మధ్యలో పెట్టి అందులో కాలుతున్న బొగ్గు ముక్క వేసి దానిపై నెయ్యి పోసి.. ఆ తర్వాత వెంటనే మూత పెట్టేయాలి. దాదాపుగా 5 నిమిషాల నుంచి 7 నిమిషాల వరకు ఎదురుచూసి దాన్ని పొయ్యిపై నుంచి దించేసి వడ్డించుకొని తినేయోచ్చు.