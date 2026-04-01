Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్

Chicken Shops Shut Down: తెలంగాణ అంటేనే నాన్ వెజ్ ప్రియులు అధికంగా ఉంటారు. ఒకప్పుడు ఆదివారం వస్తేనే ఇంట్లో మాంసం ముక్క ఉడికేది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం వారంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు అలా షాప్‌కు వెళ్లి చికెన్ తెచ్చుకుని వండుకుంటున్నారు. అయితే మటన్ రేట్ ఎక్కువ కావడంతో చాలా మంది చికెన్‌తో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోయింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుండి చికెన్ షాపులు బంద్ అయ్యాయి.  
 
మాంసం ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్ కానున్నాయి. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు.. రిటైల్ చికెన్ సెంటర్లకు ఇచ్చే మార్జిన్ తగ్గించడంతో.. చికెన్ షాప్ యజమానులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని.. వెంటనే మార్జిన్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే మార్జిన్ పెంచకపోతే ఏప్రిల్ 1 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చికెన్ సెంటర్లు బంద్ చేస్తామని హెచ్చరించడంతో.. నేటి నుంచి దుకాణాలు మూతపడ్డాయి.

పౌల్ట్రీ కంపెనీలు తమకు ఇచ్చే మార్జిన్ తగ్గించడంతో వ్యాపారులు తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని.. ఈ మార్జిన్‌ను పెంచాలని డిమాండ్‌ చేస్తోంది చికెన్‌ షాప్‌ ఓనర్స్‌ అసోసియేషన్‌. చికెన్ షాపుల నిర్వహణ భారంగా మారిందని, తమకు వచ్చే మార్జిన్ అస్సలు సరిపోవడం లేదని యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

గతంలో కిలో చికెన్‌పై 30 నుంచి 35 రూపాయల వరకు లాభం మిగిలేది. కానీ ప్రస్తుతం పెరిగిన ధరల వల్ల అన్ని ఖర్చులు పోను 5 నుండి 6 రూపాయలు మాత్రమే మిగులుతోందని వారు వాపోతున్నారు. షాపుల అద్దెలు, కరెంట్ బిల్లులు, పనివారి జీతాలు, మున్సిపాలిటీ నీటి ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి. లాభాలన్నీ పెద్ద పౌల్ట్రీ కంపెనీలకే వెళ్తున్నాయని, రిటైల్ వ్యాపారులను ఆదుకోవడానికి మార్జిన్ పెంచాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

ఇక గతంలో కేజీకి 15 రూపాయల నుంచి 20 రూపాయలుగా ఉన్న మార్జిన్‌ను ప్రస్తుతం 8 నుంచి 10 రూపాయలకి తగ్గించటంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని చికెన్‌ సెంటర్ల నిర్వాహకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఉన్న ధరను భట్టే తాము హోటళ్లకు, బల్క్‌గా చికెన్ తీసుకునేవారితో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నట్లు తెలుపుతున్నారు. సడెన్‌గా ధరలు తగ్గిస్తే తమకు నష్టం ఉంటుందని చెప్పారు. గతంలో ఇచ్చిన విధంగా పౌల్ట్రీ కంపెనీలు మార్జిన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.  

తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పౌల్ట్రీ కంపెనీలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ హైదరాబాద్ ధర్నా చౌక్ వద్ద భారీ నిరసన చేపట్టాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న చికెన్ షాపుల యజమానులందరూ ఈ బంద్‌లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు. మార్జిన్ పెంపుపై పౌల్ట్రీ కంపెనీలు స్పందించే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని, చికెన్ దుకాణాలు మూసివేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.     

Hanuman Jayanti 2026: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో హాలిడే ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!