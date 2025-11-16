English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Discovery: డ్రాగన్ చేతిలో బంగారు పర్వతం..1000 టన్నులకుపైగా నిల్వలు.. పసిడి ప్రపంచంలో ఆధిపత్యం దిశగా చైనా..!!

China's Gold Discovery Kunlun Mountain: చైనాలోని షింజియాంగ్ కున్‌లున్ పర్వతాల్లో భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు సుమారు 1,000 టన్నులకుపైగా భారీ బంగారు నిల్వలను గుర్తించారు. ఇది దేశంలో స్వల్ప కాలంలో బయటపడిన మూడవ భారీ గోల్డ్ రిజర్వ్. ఆధునిక రాడార్‌, ఏఐ టెక్నాలజీ, ఉపగ్రహ అన్వేషణ ఈ ఆవిష్కరణకు కీలకంగా నిలిచాయి.
చైనాలోని షింజియాంగ్ ప్రాంతంలో ఉన్న కున్‌లున్ పర్వత శ్రేణి మరోసారి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇక్కడ జరిగిన తాజా అన్వేషణల్లో భూభౌతిక శాస్త్ర నిపుణులు భారీ పరిమాణంలో బంగారం నిల్వలను గుర్తించారు. ప్రాథమిక అంచనాల మేరకు ఈ ప్రాంతంలో సుమారు 1,000 టన్నులకుపైగా ఉన్నత నాణ్యత గల గోల్డ్ రిజర్వ్ ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. చైనా చరిత్రలో ఒకే సంవత్సరంలో కనుగొనబడిన మూడవ అతిపెద్ద బంగారు నిధి ఇదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.  

కాష్గర్ జియోలాజికల్ రీసెర్చ్ టీమ్‌కు చెందిన సీనియర్ ఇంజనీర్ హే ఫుబావో నవంబర్ 4న ఈ సమాచారాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ ఆవిష్కరణకు ముందుగా లియోనింగ్ మరియు హునాన్ ప్రావిన్సుల్లో కూడా పెద్దఎత్తున బంగారం నిల్వలు బయటపడ్డాయి. ఒకప్పుడు చైనా భూగర్భంలో గరిష్టంగా 3,000 టన్నుల వరకే బంగారం అందుబాటులో ఉంటుందని భావించగా, వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్న కొత్త ఆవిష్కరణలు దేశ సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తున్నాయి.ఈ విజయాల వెనుక అత్యాధునిక సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 

వ్యవస్థీకృత రాడార్ మాపింగ్‌, ఖనిజాలను గుర్తించే ప్రత్యేక ఉపగ్రహాలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత అన్వేషణ పద్ధతులు చైనాలో ఖనిజ అభివృద్ధిని కొత్త దిశలో నడిపిస్తున్నాయి. కున్‌లున్ పర్వతాలు చైనీస్ పురాణాల్లో దైవిక శక్తుల కేంద్రంగా వర్ణించబడే ప్రసిద్ధి కలిగినవి. ఇప్పుడు అక్కడ వాస్తవంగానే విలువైన వనరులు ఉన్నాయని ఆధునిక శాస్త్రం నిర్ధారిస్తోంది.  

అత్యంత ప్రాముఖ్యం పొందిన క్వోకేజిలెగా గోల్డ్ జోన్ 100 కి.మీ. పొడవైన భూశిలా విభజన ప్రాంతంలో ఉంది. లక్షల సంవత్సరాలుగా ఏర్పడ్డ భూకంప చలనం కారణంగా రాళ్లలో ఏర్పడిన పగుళ్లలో బంగారం సహజంగా స్థిరపడిందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. 2018లో చైనా నిర్మించిన భారీ భూగర్భ అన్వేషణ యాంటెన్నా వ్యవస్థ కూడా ఈ రహస్యాలను బయల్పరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 

ఈ సాంకేతికత బంగారం మాత్రమే కాకుండా లిథియం, యురేనియం, అరుదైన భూలోహాలు, చమురు, సహజ వాయువు వంటి వనరులను గుర్తించడంలో కూడా ఉపయోగపడుతోంది. ఈ తాజా ఆవిష్కరణలతో చైనా గ్లోబల్ గోల్డ్ మార్కెట్‌లో మరింత బలమైన స్థానం సంపాదించబోతుందనే అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.

