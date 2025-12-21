China Gold Reserve: రెండో అతిపెద్ద ఆవిష్కరణ.. ఆసియాలో భారీగా బంగారు సంపదను కనుగొన్న చైనా.. ఎక్కడంటే..?

China Gold Reserve: ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తి దేశంగా డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా నిలుస్తోంది. చైనా గోల్డ్ అసోసియేషన్ లెక్కల ప్రకారం.. గతేడాది చైనా 377 టన్నులకు పైగా బంగారం ఉత్పత్తి చేసింది. ఉత్పత్తి పరంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నా.. ఇప్పటి వరకు బంగారు నిల్వల విషయంలో మాత్రం చైనా.. దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, రష్యా వంటి దేశాల కంటే వెనబడే ఉంది. అయితే తాజాగా వెలుగులోకి వస్తున్న భారీ బంగారు ఆవిష్కరణలు ఈ అంతరాన్ని క్రమంగా తగ్గించే దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నాయని చెప్పాలి.
అయితే ఇటీవల చైనా నీటి అడుగున ఉన్న బంగారు నిక్షేపాన్ని గుర్తించడం హాట్ టాపిగ్గా మారింది. ఇది ప్రస్తుతం ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద నీటి అడుగున ఉన్న బంగారు నిక్షేపంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా విలువైన లోహాల కోసం విస్త్రుతంగా అన్వేషిస్తున్న చైనాకు ఇది ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుందని నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు. సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ కథనం ప్రకారం.. ఈ భారీ బంగారు నిక్షేపం షాన్ డాంగ్ ప్రావిన్స్ లోని యాంటై నగర పరిధిలో ఉన్న లైజౌ తీర ప్రాంతంలో గుర్తించారు.
ఈ తాజా ఆవిష్కరణతో లైజౌ ప్రాంతంలో ఉన్న మొత్తం బంగారు నిల్వలు 3,900 టన్నులను దాటినట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇది చైనా మొత్తం బంగారు నిల్వలలో దాదాపు 26 శాతానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారు ఉత్పత్తి, నిల్వలు రెండింటిలోనూ చైనా తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలపరుస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుత ఐదేళ్ల ప్రణాళిక కింద సాధించిన విజయాలు, భవిష్యత్ వ్యూహాలపై జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో యాంటై ప్రావిన్షియల్ ప్రభుత్వం ఈ ఆవిష్కరణను అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే నీటి అడుగున ఉన్న బంగారు నిక్షేపం..ఖచ్చిత పరిమాణాన్ని మాత్రం అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు.
ఇది చైనా ఇటీవల కాలంలో ప్రకటించిన రెండో ప్రధాన బంగారు ఆవిష్కరణగా గుర్తింపు పొందింది. SCMP నివేదిక ప్రకారం.. గత నవంబర్ ప్రారంభంలో లియోనింగ్ ప్రావిన్స్లో 1,444 టన్నులకు పైగా బంగారం ఉన్న ఒక సూపర్-లార్జ్, తక్కువ-గ్రేడ్ నిక్షేపాన్ని చైనా గుర్తించింది. 1949లో కమ్యూనిస్ట్ చైనా స్థాపన తర్వాత ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద ఒక్క బంగారు నిక్షేపంగా చెప్పుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా, జిన్జియాంగ్ సమీపంలోని కున్లున్ పర్వత శ్రేణిలో కూడా 1,000 టన్నులకు మించిన బంగారు నిల్వలు ఉన్నట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి.
ఇప్పటికే జియాడోంగ్ ద్వీపకల్పం ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద బంగారు మైనింగ్ బెల్ట్గా గుర్తింపు పొందింది. ఈ ప్రాంతంలోనే చైనా మొత్తం బంగారు నిల్వలలో సుమారు నాలుగింట ఒక వంతు ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ వరుస ఆవిష్కరణల వెనుక చైనా అనుసరిస్తున్న దూకుడు భౌగోళిక అన్వేషణ వ్యూహమే ప్రధాన కారణమని SCMP విశ్లేషించింది. ఖనిజ అన్వేషణ కోసం చైనా శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు కృత్రిమ మేధస్సు, అత్యాధునిక భూమిలోకి చొచ్చుకుపోయే రాడార్ వ్యవస్థలు, అలాగే శక్తివంతమైన ఖనిజ అన్వేషణ ఉపగ్రహాలను వినియోగిస్తున్నారు.
గతేడాది మాత్రమే ఈ రంగంలో చైనా ప్రభుత్వం సుమారు 116 బిలియన్ యువాన్ల పెట్టుబడి పెట్టింది. 2021 నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ అన్వేషణ కార్యక్రమాలపై చేసిన మొత్తం వ్యయం దాదాపు 450 బిలియన్ యువాన్లకు చేరినట్లు సమాచారం. ఈ భారీ పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో చైనాను బంగారు నిల్వల పరంగానూ ప్రపంచంలో అగ్రస్థానానికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.