English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • China Man Gold Video: విసిరేసిన సిమ్ కార్డులతో 191 గ్రాముల బంగారం.. రూ.26 లక్షలు సంపాదన.. ఎలాగంటే..!

China Man Gold Video: విసిరేసిన సిమ్ కార్డులతో 191 గ్రాముల బంగారం.. రూ.26 లక్షలు సంపాదన.. ఎలాగంటే..!

Gold Extraction from SIM Cards: ఉపయోగంలోని సిమ్‌ కార్డులను మీరు అయితే ఏం చేస్తారు..? కొందరు గుర్తుగా దాచిపెట్టుకుంటారు.. మరికొందరు వీటితో పని ఏముందులే అని విరిచేసి అవతల పారేస్తారు. కానీ చైనాలో ఓ వ్యక్తి చేసి పని మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. పారేసిన సిమ్ కార్డులు, ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల నుంచి బంగారాన్ని తీసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.
 
1 /5

సోషల్ మీడియాలో క్వియావో అని పిలుస్తున్న అతను చైనాలోని గ్వాంగ్‌డాంగ్ ప్రావిన్స్‌లోని హుయిజౌ నగరంలో ఉంటున్నాడు. పాత సిమ్ కార్డులు, చిప్‌లను రసాయనాలతో నిండిన డ్రమ్‌లో ఉంచి.. ఆపై తుప్పు, రసాయనిక ప్రతిచర్యలు, వేడి చేయడం వంటి ప్రక్రియ ద్వారా బంగారాన్ని వేరు చేస్తున్నట్లు వీడియో తీశాడు.  

2 /5

ఈ వీడియోకు ఇప్పటివరకు 5 మిలియన్లకుపైగా వీక్షలు వచ్చాయి. ఇప్పటివరకు తాను 191 గ్రాముల బంగారాన్ని వెలికి తీసినట్లు క్వియావో చెప్పాడు. ఈ బంగారం విలువ దాదాపు 26 లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా.  

3 /5

ఇలా బంగారం తీయడం వింతగా అనిపించినా.. నిజం ఏంటంటే.. మన మొబైల్ ఫోన్లలో, కంప్యూటర్ చిప్‌లలో ఉపయోగించే సిమ్ కార్డులలో బంగారం ఉపయోగిస్తారు.  

4 /5

సిమ్ కార్డ్ కనెక్టర్లు, చిప్‌లలోని కొన్ని భాగాలు చాలా సన్నని బంగారు పొరతో పూత పూయబడి ఉన్నాయని కియావో చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ బంగారు పొర తుప్పు నుంచి రక్షిస్తుంది. అదేవిధంగా సిమ్ కార్డులను మన్నికగా చేస్తుంది. మెరుగైన కనెక్టివిటీ, విద్యుత్, సంకేతాల ప్రవాహానికి మాధ్యమంగా ఉపయోగపడుతుంది.  

5 /5

ఈ పని ప్రజలకు నేర్పించడం తన ఉద్దేశం కాదని.. ట్రైనింగ్, పర్మిషన్ లేకుండా ఇలా చేయడం ప్రమాదకరం, చట్ట విరుద్ధం అని కియావో హెచ్చరించాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు.. తాము అనవసరంగా సిమ్ కార్డులు, పాత ఎలక్ట్రానిక్స్‌ను పాడేశామని అంటున్నారు.   

China Man Gold Video Gold Video China Viral Video Gold extraction from SIM cards gold making gold rate Viral video

Next Gallery

Eesha Rebba: హీరోయిన్ ఈషారెబ్బాకు పెద్ద అవమానం.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన నటి.. ఏం జరిగిందంటే..?