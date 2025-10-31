English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • India VS China Currency: చైనాలో 1లక్ష సంపాదిస్తే.. భారత్‎లో 10 తులాల బంగారం కొనవచ్చు.. చైనాకు వెళ్తే.. దెబ్బకు లైఫ్ సెటిల్..!!

India VS China Currency: చైనాలో 1లక్ష సంపాదిస్తే.. భారత్‎లో 10 తులాల బంగారం కొనవచ్చు.. చైనాకు వెళ్తే.. దెబ్బకు లైఫ్ సెటిల్..!!

India VS China Currency: భారత్ కు పొరుగు దేశమైన చైనా కరెన్సీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీగా కొనసాగుతోంది. అయితే భారత్ నుంచి ఎంతో మంది ఇతర దేశాలకు వలస వెళ్తుంటారు.అక్కడ సంపాదించిన డబ్బు భారత్ లో డబుల్ అవుతుంది. అయితే చైనాలో ఒకలక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తే..మన భారత్ దేశంలో 10 తులాల బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు. చైనా కరెన్సీ భారత్ లో ఎంత పవర్ ఫుల్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /7

చైనా కరెన్సీ రెన్మిన్బి (యువాన్) ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక రంగంలో పవర్ ఫుల్ కరెన్సీగా స్థానం సంపాదించింది. ఆసియాలోనే కాదు..  అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో కూడా యువాన్ ప్రభావం భారీగా పెరుగుతోంది. చైనాకు చెందిన ఈ కరెన్సీని అధికారికంగా  రెన్మిన్బి అని పిలుస్తారు.  దాని అర్థం  ప్రజల కరెన్సీ . అయితే సాధారణంగా ప్రజలు దీన్ని  యువాన్  అని పిలుస్తారు. 

2 /7

భారతదేశంలో రూపాయిని ₹ చిహ్నం  INR కోడ్‌తో సూచించినట్లే, చైనీస్ కరెన్సీకి ¥ చిహ్నం  CNY కోడ్ ఉన్నాయి. Vice.com నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం 1 యువాన్ విలువ భారత రూపాయిల్లో రూ. 12.46. అంటే, చైనాలో ఎవరో 1 లక్ష యువాన్ సంపాదిస్తే.. అది భారతదేశంలో రూ. 12,45,710 విలువకు సమానం అవుతుంది.

3 /7

ఈ కరెన్సీని పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా అనే సంస్థ నియంత్రిస్తుంది. ఇది భారతదేశంలోని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) పాత్రకు సమానమైనది. రెన్మిన్బి జారీ చేయడం, కరెన్సీ విధానాలను నిర్ణయించడం, ఆర్థిక స్థిరత్వం కాపాడడం వంటి కీలక బాధ్యతలు ఈ బ్యాంకు నిర్వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం రెన్మిన్బి ప్రపంచంలో ఐదవ అత్యధికంగా ఉపయోగించే కరెన్సీగా ఉంది. చైనా అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్నందున యువాన్ ప్రాధాన్యం నిరంతరం పెరుగుతోంది.

4 /7

చైనా కరెన్సీ బలం కేవలం అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే దాని విలువలోనే కాదు, దాని ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఎగుమతుల సామర్థ్యం, విదేశీ పెట్టుబడులు, ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణ వంటి అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. గత రెండు దశాబ్దాలుగా చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్థిరంగా నిలిచింది. కఠినమైన ప్రభుత్వ విధానాలు, పెద్ద మొత్తంలో విదేశీ మారక నిల్వలు, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణ రేటు ఇవన్నీ కలిసి యువాన్‌ను ప్రపంచంలో అత్యంత స్థిరమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా మార్చాయి.

5 /7

భారత రూపాయితో పోలిస్తే యువాన్ బలంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం చైనాలోని పారిశ్రామిక, సాంకేతిక రంగాల వేగవంతమైన అభివృద్ధి. చైనా తక్కువ ద్రవ్యోల్బణ రేటుతో పాటు అధిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ కారణంగా దాని కరెన్సీకి అధిక కొనుగోలు శక్తి లభించింది. భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ఉండగా, చైనా ఇప్పటికే ప్రపంచ తయారీ కేంద్రంగా, సాంకేతిక శక్తిగా ఎదిగింది.

6 /7

ప్రస్తుతం యువాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికన్ డాలర్, యూరో, యెన్, పౌండ్‌ల తరువాత అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే కరెన్సీగా ఉంది. అనేక దేశాలు చైనాతో నేరుగా యువాన్‌లో వాణిజ్యం చేయడం ప్రారంభించాయి. దీని వలన డాలర్‌పై ఆధారపడే పరిస్థితి తగ్గుతోంది. చైనీస్ కరెన్సీ  బలం ఆ దేశ ఆర్థిక శక్తి, వ్యూహాత్మక వాణిజ్య విధానాలు, స్థిరమైన ఆర్థిక పాలసీల ప్రతిబింబం.   

7 /7

చైనీస్ యువాన్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభావవంతమైన కరెన్సీగా ఎదిగింది. దాని ఎదుగుదల భారత రూపాయి సహా ఇతర కరెన్సీలకు ఒక ప్రేరణగా మారింది.

China Indian currency indian currency vs china yuan World News Chinese currency Renminbi Chinese Yuan vs Indian Rupee CNY conversion rate how strong is Chinese currency

Next Gallery

Jemimah Rodrigues: బ్యాట్‌తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్‌లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ నిక‌ర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?