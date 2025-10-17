English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chinese Gold: 10 గ్రాముల బంగారానికి కేవలం రూ. 3,500..చైనా గోల్డ్ అద్భుతం, అచ్చం బంగారంలానే..!

Chinese Gold Jewellery: దీపావళి సందర్భంగా వెండి మార్కెట్లు ప్రజలతో నిండిపోతాయి. కానీ బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. దీనివల్ల ప్రజలు బంగారం కొనడానికి వెనుకాడతారు. బంగారం ధర 10 గ్రాములకు దాదాపు ₹1.32 లక్షలకు చేరుకుంది. నగల దుకాణాన్ని చూడటానికి కూడా భయంగా ఉంది.
1 /5

మీరు ధంతేరస్ లేదా దీపావళికి ఆభరణాలు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, మీరు బంగారానికి బదులుగా చైనీస్ బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీని ధర 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 3,500.. ఖచ్చితంగా బంగారంలా కనిపిస్తుంది.  

2 /5

అవును.. మనం నకిలీ బంగారం గురించి మాట్లాడుతున్నామని మీరు అనుకుంటే, మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే. ఈ విధంగా తయారు చేసిన నగలు వాస్తవానికి 93% వెండి, 7% బంగారంతో తయారు చేయబడ్డాయి. కాబట్టి ఇది బంగారం కంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడవుతోంది.  

3 /5

బంగారు మిశ్రమం కారణంగా, అది బంగారు ఆభరణాలలా కనిపిస్తుంది. ఆభరణాల తయారీదారు దానిని పరిశీలించిన తర్వాతే అది స్వచ్ఛమైన బంగారం కాదని చెప్పవచ్చు. లేకుంటే సామాన్యులకు అది స్వచ్ఛమైన బంగారంలా కనిపిస్తుంది.   

4 /5

దీనిని హై ప్యూరిటీ స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ మిశ్రమం అని పిలుస్తారు. ఈ 93% వెండితో బంగారాన్ని మిక్సింగ్ చేస్తారు. దీంతో వెండి ఎక్కువగా ఉండడం సహా.. వెండి అధిక స్వచ్ఛతను కలిగి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దీనిపై బంగారం పూత పూస్తారు.   

5 /5

చైనీస్ బంగారు ఆభరణాల ప్రయోజనాలు: ఆభరణాల ధర పెరుగుతున్నందున, వెండితో తయారు చేసిన బంగారు ఆభరణాల ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. ఇది అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది మన్నికతో పాటు సరసమైన ధరకు లభిస్తుంది. దీన్ని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, మీరు వెండి, బంగారం రెండింటినీ పొందుతారు.   

