Chinese Gold: 10 గ్రాముల బంగారానికి కేవలం రూ. 3,500..చైనా గోల్డ్ అద్భుతం, అచ్చం బంగారంలానే..!

Chinese Gold Jewellery: దీపావళి సందర్భంగా వెండి మార్కెట్లు ప్రజలతో నిండిపోతాయి. కానీ బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. దీనివల్ల ప్రజలు బంగారం కొనడానికి వెనుకాడతారు. బంగారం ధర 10 గ్రాములకు దాదాపు ₹1.32 లక్షలకు చేరుకుంది. నగల దుకాణాన్ని చూడటానికి కూడా భయంగా ఉంది.
మీరు ధంతేరస్ లేదా దీపావళికి ఆభరణాలు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, మీరు బంగారానికి బదులుగా చైనీస్ బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీని ధర 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 3,500.. ఖచ్చితంగా బంగారంలా కనిపిస్తుంది.
అవును.. మనం నకిలీ బంగారం గురించి మాట్లాడుతున్నామని మీరు అనుకుంటే, మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే. ఈ విధంగా తయారు చేసిన నగలు వాస్తవానికి 93% వెండి, 7% బంగారంతో తయారు చేయబడ్డాయి. కాబట్టి ఇది బంగారం కంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడవుతోంది.
బంగారు మిశ్రమం కారణంగా, అది బంగారు ఆభరణాలలా కనిపిస్తుంది. ఆభరణాల తయారీదారు దానిని పరిశీలించిన తర్వాతే అది స్వచ్ఛమైన బంగారం కాదని చెప్పవచ్చు. లేకుంటే సామాన్యులకు అది స్వచ్ఛమైన బంగారంలా కనిపిస్తుంది.
దీనిని హై ప్యూరిటీ స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ మిశ్రమం అని పిలుస్తారు. ఈ 93% వెండితో బంగారాన్ని మిక్సింగ్ చేస్తారు. దీంతో వెండి ఎక్కువగా ఉండడం సహా.. వెండి అధిక స్వచ్ఛతను కలిగి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దీనిపై బంగారం పూత పూస్తారు.
చైనీస్ బంగారు ఆభరణాల ప్రయోజనాలు: ఆభరణాల ధర పెరుగుతున్నందున, వెండితో తయారు చేసిన బంగారు ఆభరణాల ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. ఇది అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది మన్నికతో పాటు సరసమైన ధరకు లభిస్తుంది. దీన్ని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, మీరు వెండి, బంగారం రెండింటినీ పొందుతారు.