China: పందులు, గబ్బిలాలు ఏం కర్మరా.. ఈ చైనా వాళ్ళు మనుషులను కూడా తింటారేమో.. కానీ ఇండియాకే నష్టమట 😥..!!

Market crisis: చైనీయుల తిండికి సంబంధించిన వార్తలు ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. భూమిపై ఉన్న అన్ని జంతువులను తినేవారు చైనావార. అయితే చైనీయులు బాతులకు బదులుగా ఇప్పుడు పందులను ఎక్కువగా లాంగేంచేస్తున్నారట. దాని ఫలితంగా భారత్ లో షటిల్ కాక్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. పందులకు, షటిక్ కాక్ ధరలకు మధ్య లింకేంటీ అనుకుంటున్నారా. అయితే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
చైనీయుల ఆహారం గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పుకుంటే అంత మంచిది. పాముల దగ్గరి నుంచి గబ్బిలాల వరకు ఏదీ వదలకుండా తింటుంటారు. అయితే చైనాలో ఎక్కువగా బాతులను ఇష్టంగా తింటుంటారు. బాతు మాంసం తిన్నంత కాలం మనకు షటిల్ కాక్ లకు ఎలాంటి కొదవలేదు.
ఇప్పుడు చైనీయులు బాతు మాంసం తినడం తగ్గించేశారు. పందులను ఎక్కువగా తింటున్నారట. దీంతో మన దేశంలో బ్యాడ్మింటన్ ఆటకు కష్టం వచ్చిపడింది. ఏడాదిన్నరగా బాతు ఈకలతో చేసిన షటిల్ కాక్ ధరలు పెరిగాయి. దేశంలో ఉన్న బ్యాడ్మింటర్ అకాడమీలు ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందుతున్నాయట.
గతేడాది ఒక షటిల్ కాక్ ధర రూ. 1200 ఉండేది. కానీ ఈ ఏడాది బెంగళూరుకు చెందిన ఒక కోచ్ దాన్ని తిరిగి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. అయితే దాని ధర రూ. 2,700 చూపించింది. ఈ ఏడాది చివరినాటికి అది రూ. 3000లకు చేరుకుంది.
చైనాలో బాతులు పెంచడం తగ్గడం వల్లే ఈకల కోరత ఏర్పడింది. ఈకల కొరత వల్ల షటిల్ కాక్ ధరలు పెరిగిపోయాయి. భారత్, చైనా, ఇండోనేషియా దేశాల్లో బ్యాడ్మింటన్ ఆటకు ఆదరణ ఎక్కువగా పెరుగుతోంది. అందుకే బాతు ఈకలు తక్కువ అవడంతో షటిల్ కాక్ ధరలు ఆ దేశాల్లో భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి.
కాక్ లకు బాతుల ఈకలే ఎందుకు వాడుతారన్న సందేహం రావచ్చు. ఎందుకంటే బాతు ఈకలు బలంగా ఉంటాయట. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయట. చైనీస్ వాళ్లు బాతు మాంసం ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు ఈకలను తీసి శుభ్రం చేసి షటిల్ కాక్ ల తయారీలో ముడిపదార్థంగా వాడేవారు.
ఎప్పుడైతే చైనీయులు బాతు మాంసాన్ని తినడం మానేశారో..వాటిని పెంచడం కూడా తగ్గింది. దీంతో బాతు ఈకలు దొరకడం చాలా కష్టంగా మారింది. అప్పటి నుంచి షటిల్ కాక్స్ ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపుతోంది. భారత్ లోని షటిల్ కోచ్ లు మాట్లాడుతూ..చాలా చోట్ల షటిల్ కాక్స్ స్టాక్ కూడా లేదని చెబుతున్నారు. అకాడమీలా ఖర్చు కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
సాధారణంగా షటిల్ కాక్ ధర రూ. 1200 నుంచి రూ. 1700కి పెరిగింది. ఆ తర్వాత 2,250లకు వెళ్లింది. ఈ ఏడాది 2700 పెరిగినట్లు షటిల్ కోచ్ లు చెబుతున్నారు. దీంతో అకాడమీ నెలలవారీ ఖర్చులు 50వేల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగినట్లయితే బ్యాడ్మింటన్ అనేది ధనవంతుల ఆటగా మారిపోనుంది. సామాన్యులు బ్యాడ్మింటన్ నేర్చుకునే అవకాశం తగ్గిపోతుంది.