Rajinikanth: అమ్మాయిలను మోసం చేసిన అతనికి రజనీకాంత్ ప్రశంసలు.. చిన్మయి ఆగ్రహం..!

Rajinikanth vs Chinmayi : ప్రఖ్యాతం.. తమిళ కవి.. గీతరచయిత వైరముత్తుకు దేశంలో అత్యున్నత సాహిత్య పురస్కారం అయిన జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ప్రకటించడంతో సినీ.. సాహిత్య రంగాల్లో పెద్ద.. చర్చ మొదలైంది. ఈ అవార్డు ప్రకటించిన తర్వాత పలువురు ప్రముఖులు వైరముత్తును అభినందించారు. అయితే గాయని చిన్మయి శ్రీపాద మాత్రం దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించారు. ముఖ్యంగా నటుడు రజినీకాంత్.. కమల్ హాసన్ చేసిన అభినందనలపై ఆమె ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు రావడంతో రజినీకాంత్ సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. తన స్నేహితుడైన వైరముత్తుకు ఈ గొప్ప గౌరవం రావడం గర్వంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా కమల్ హాసన్ కూడా వైరముత్తు ప్రతిభను ప్రశంసిస్తూ సందేశం ఇచ్చారు. తమిళ సాహిత్యానికి ఇది గొప్ప గౌరవమని ఆయన అన్నారు.
అయితే ఈ అభినందనలపై చిన్మయి శ్రీపాద తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 2018లో జరిగిన మీటూ ఉద్యమ సమయంలో వైరముత్తుపై.. పలువురు మహిళలు ఆరోపణలు చేసిన విషయం గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలో తాను కూడా తన అనుభవాన్ని వెల్లడించినట్లు చెప్పారు. అనేక మంది మహిళలు ఒకే వ్యక్తిపై ఆరోపణలు చేసినప్పటికీ వారి గొంతులను పట్టించుకోలేదని.. ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
చిన్మయి మాట్లాడుతూ, మహిళలు ఎదుర్కొనే మానసిక బాధను సమాజం ఎందుకు పట్టించుకోదని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న ప్రభావశీలులు మహిళల మాటలను వినకుండా ఉండటం బాధాకరమని చెప్పారు. మహిళలు అన్యాయం గురించి మాట్లాడినప్పుడు వారికి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత అందరిదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
అదే సమయంలో వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు రావడం తమిళ సాహిత్యానికి గర్వకారణమని పలువురు ప్రముఖులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తమిళ రచయితలలో ఈ గౌరవాన్ని అందుకున్న మూడవ వ్యక్తిగా వైరముత్తు నిలిచారు. ఆయనకు ముందు అకిలన్.. జయకాంతన్ ఈ పురస్కారం అందుకున్నారు.
ఇప్పుడీ అంశం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒకవైపు వైరముత్తు సాహిత్య ప్రతిభను ప్రశంసించే వారు ఉన్నారు. మరోవైపు మహిళల ఆరోపణలను గుర్తు చేస్తూ చిన్మయి చేసిన వ్యాఖ్యలను మద్దతు ఇచ్చే వారు కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఈ విషయం ప్రస్తుతం సినీ .. సాహిత్య వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.