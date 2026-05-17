/Chinmayi About Trisha: త్రిష వళ్ళ భయపడ్డా.. చిన్మయి ఎమోషనల్ కామెంట్స్..!

Chinmayi About Trisha: సూర్య హీరోగా, త్రిష హీరోయిన్గా నటించిన కరుప్పు సినిమా ప్రస్తుతం మంచి స్పందన అందుకుంటోంది. ఆర్.జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా మే 15న థియేటర్లలో విడుదలైంది. సినిమా కథతో పాటు నటీనటుల ప్రదర్శనకు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా త్రిష పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పిన గాయని, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ చిన్మయి శ్రీపాదకు మంచి పేరు వచ్చింది.
అయితే ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడిన చిన్మయి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పింది. తాను కరుప్పు సినిమాలో త్రిషకు డబ్బింగ్ చెప్పానని బయటకు చెప్పడానికి కూడా భయపడ్డానని తెలిపింది. గతంలో లియో సినిమాలో త్రిషకు డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత చాలా విమర్శలు ఎదురయ్యాయని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది.
చిన్మయి సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగంగా స్పందిస్తూ, “ఈసారి కరుప్పు కోసం నేను డబ్బింగ్ చెప్పానని చెప్పడానికి నిజంగానే భయపడ్డాను” అని పేర్కొంది. అలాగే “ఆర్.జే బాలాజీ, ఆయన కుటుంబాన్ని చాలా కాలంగా తెలుసు. వాళ్లు చాలా మంచి మనుషులు. ఆయన ఎంతో కష్టపడి తన కలలను నిజం చేసుకున్న వ్యక్తి. గతంలో నాకు ఎదురైన అనుభవాల వల్ల ఈ సినిమాకి కూడా ఇబ్బందులు వస్తాయేమో అని భయపడ్డాను” అని తెలిపింది.
ఇంకా కొన్ని సన్నివేశాలకు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు తాను చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యానని చెప్పింది. “కొన్ని సీన్స్కు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు నేను బాగా ఏడ్చాను. నా గతంలో జరిగిన కొన్ని విషయాలు మళ్లీ కళ్ల ముందు కనిపించినట్టుగా అనిపించింది” అని చిన్మయి పేర్కొంది.
అయినా కూడా తనపై నమ్మకం ఉంచి అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్.జే బాలాజీకి ఆమె ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపింది. చివరగా “ఇకపై భయం లేకుండా నా పని చేసుకునే అవకాశం రావాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అవకాశాలు కోల్పోయిన వారికి కూడా మంచి జరగాలి” అంటూ భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా కరుప్పు సినిమాలో సూర్య నటనకు భారీ ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ సన్నివేశాలతో సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోందని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. త్రిష పాత్రకు చిన్మయి చెప్పిన డబ్బింగ్ కూడా సినిమాకు మరో ప్లస్ పాయింట్గా మారింది.