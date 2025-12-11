Chinmayi Sripada: అసభ్యకరమైన ఫోటోలు షేర్ చేశారు.. అలాంటి కంటెంట్ అమ్మారు..సిగ్గు వదిలేయండి: చిన్మయి శ్రీపాద..

Chinmayi Sripada ai pic: గాయని, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ చిన్మయి శ్రీపాద ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జరిగిన దాడుల గురించి మాట్లాడారు. ఆమె చెప్పిన విషయాలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఆన్లైన్ వేధింపులు.. డీప్ఫేక్ వీడియోలు..నకిలీ ఫోటోలు వంటి సమస్యలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పారు.
చిన్మయి శ్రీపాద మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. కొన్ని వారాలుగా తనపై తీవ్ర దాడులు జరుగుతున్నాయని చిన్మయి వివరించారు. ఆమె పిల్లలకు కూడా మరణ బెదిరింపులు వచ్చాయని చెప్పారు. కొన్ని వ్యక్తులు ట్విట్టర్ స్పేసెస్లో మహిళలపై దుర్భాషలాడారని, తమకు నచ్చని మహిళలకు పిల్లలు ఉండకూడదని.. ఉంటే ఆ పిల్లలు చనిపోవాలని అన్నారు.
ఈ మాటలను కొంత మంది పురుషులు ఆనందంగా ప్రశంసించారని కూడా చిన్మయి చెప్పారు. తర్వాత వారు ఇచ్చిన క్షమాపణ కూడా నిజమైనదిగా అనిపించలేదని చెప్పారు.
చిన్మయి AI దుర్వినియోగం గురించి కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎవరో ఆమె ఫోటోను మార్చి అసభ్యకరంగా తయారు చేసి ఇంటర్నెట్లో పోస్టు చేసినప్పుడు.. ఆమె వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చానని తెలిపారు. “భయపడొద్దు. ఎవరైనా ఫోటో మార్చినా అది మీ తప్పు కాదు. సిగ్గు వదిలేయండి. కుటుంబానికి నిజం చెప్పండి.” అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
చిన్మయి హెచ్చరించిన మరో తీవ్రమైన విషయం ఏమిటంటే..AI ఆధారంగా పిల్లల ఫేక్ ఫోటోలు కూడా తయారు చేస్తారని. అలాంటి కంటెంట్ను కొందరు కొనుగోలు చేస్తారని..ఆ వ్యక్తులు కుటుంబాల్లోనే ఉండే అవకాశం ఉందని ఆమె చెప్పారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లలను రక్షించేందుకు ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
అలాగే.. పెళ్లి విషయంలో ఎవరైనా ధనం లేదా ఉద్యోగం చూపిస్తూ ఒత్తిడి చేస్తే నమ్మొద్దని చెప్పారు. “రోడ్డుపై కనిపించిన ఏ వ్యక్తికైనా అమ్మాయిని పెళ్లి చేయకండి,” అని చిన్మయి స్పష్టంగా చెప్పారు.