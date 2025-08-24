Chinta Chiguru Chutney: ఇడ్లీ, దోశల్లోకి నోరూరించే చింతచిగురు చెట్ని .. ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Chinta Chiguru Pachadi
ఇడ్లీ, దోశల్లోకి.. రెండిటికి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉండే పచ్చడి కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అందులో చింతచిగురు పచ్చడి ఒకటి. ఈ పచ్చడి ఎంతో రుచిగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఈ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలంటే..
ఇడ్లీ, దోశల్లోకి చింతచిగురు పచ్చడి వేసుకొని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చింతచిగురు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది.
ఈ పచ్చడి చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: చింతచిగురు: ఒక కప్పు వెల్లుల్లి: రెండు రెబ్బలు కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక కప్పు వేయించిన వేరుశనగ పప్పులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, రెండు ఎండుమిరపకాయలు..
తయారీ విధానం: ముందుగా నూనెలో కరివేపాకు అలానే చింతచిగురు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీలో రెండు ఎండుమిరపకాయలు, వేరుశనగ పప్పులు, ముందుగా వేయించుకున్న చింత చిగురు మిశ్రమం వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
ఇందులో కొద్దిగా నీరు, ఉప్పు కూడా కలుపుకోవాలి. మళ్లీ మిక్సీ పత్తి ఈ పచ్చడిని తిరగమాత వేసుకుంటే చాలు.. ఎంతో రుచికరమైన.. చింతచిగురు చెట్ని రెడీ.
ఈ చట్నీని ఎలాంటి టిఫిన్ లో అయినా.. వేసుకొని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.