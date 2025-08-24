English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chinta Chiguru Chutney: ఇడ్లీ, దోశల్లోకి నోరూరించే చింతచిగురు చెట్ని .. ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Chinta Chiguru Pachadi 
ఇడ్లీ, దోశల్లోకి.. రెండిటికి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉండే పచ్చడి కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అందులో చింతచిగురు పచ్చడి ఒకటి. ఈ పచ్చడి ఎంతో రుచిగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఈ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలంటే..
1 /5

ఇడ్లీ, దోశల్లోకి చింతచిగురు పచ్చడి వేసుకొని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చింతచిగురు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది.   

2 /5

ఈ పచ్చడి చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: చింతచిగురు: ఒక కప్పు  వెల్లుల్లి: రెండు రెబ్బలు  కొద్దిగా కరివేపాకు,  ఒక కప్పు వేయించిన వేరుశనగ పప్పులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు,  రెండు ఎండుమిరపకాయలు..

3 /5

తయారీ విధానం: ముందుగా నూనెలో కరివేపాకు అలానే చింతచిగురు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.  ఇప్పుడు మిక్సీలో రెండు ఎండుమిరపకాయలు, వేరుశనగ పప్పులు, ముందుగా వేయించుకున్న చింత చిగురు మిశ్రమం వేసి మిక్సీ పట్టాలి.   

4 /5

ఇందులో కొద్దిగా నీరు, ఉప్పు కూడా కలుపుకోవాలి. మళ్లీ మిక్సీ పత్తి ఈ పచ్చడిని తిరగమాత వేసుకుంటే చాలు.. ఎంతో రుచికరమైన.. చింతచిగురు చెట్ని రెడీ.

5 /5

ఈ చట్నీని ఎలాంటి టిఫిన్ లో అయినా.. వేసుకొని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

