Chinta Chiguru Chutney: నోరూరించే చింతచిగురు చట్నీ.. ఇడ్లీతో తింటే అదరహో..!

Chinta Chiguru Chutney Recipe : ఇడ్లీ, దోశల్లోకి మంచి చెట్నీ ఉంటే ఇంకా ఆ రుచే వేరు.. ముఖ్యంగా అది ఆరోగ్యకరమైన చట్నీ అయితే.. ఇక అంతకన్నా ఏమి కావాలి. మరి ఇడ్లీ చట్నీకి అధరహో అనిపించి చింతచిగురు చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం.. ఈ చెట్ని రుచిగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది..
ముందుగా ఒక కట్ట.. చింతచిగురును ఆకుల తీసుకొని.. నీటితో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తరువాత ఆ చింతచిగురుని.. పాన్ లో వేసి కొద్దిగా ఉడకనివ్వాలి.
ఆ తరువాత..2 ఎండుమిర్చి, 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా వేయించిన వేరుశనగపప్పులు.. మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చింతచిగురు బాగా మెత్తబడే వరకు మిక్సీ వేసుకోవాలి.
ఇక చివరిగా.. నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి తాలింపు వేసి పచ్చడిలో కలుపుకోవాలి. అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చింత చిగురు చట్నీ రెడీ.
ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి కాకుండా నెయ్యి వేసుకొని అన్నంలో తిన్నా కానీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.