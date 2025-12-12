Chinturu Bus Accident: ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. నిద్రలోనే 9 మంది మృత్యువాత, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..

Chinturu Bus Accident Photos: ఆంధ్రప్రదేశ్ అల్లూరి జిల్లాలో చింతూరు నుంచి మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్డు ప్రమాదంలో 9 మంది నిద్రలోనే చనిపోయారు. ఇక మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ యాక్సిడెంట్ దృశ్యాలు హృదయ విదారకంగా ఉన్నాయి. పోలీసులు ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలోని క్షతగాత్రులను భద్రాచలం, చింతూరు ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అల్లూరి బస్సు ప్రమాదం చిత్రాలు హృదయవిదారకంగా ఉన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 9 మంది చనిపోయారు. పలువురు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని స్థానిక ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బస్సు ప్రయాణ సమయంలో ఇద్దరు డ్రైవర్లతో పాటు మొత్తంగా 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక వీరు భద్రాచలం నుంచి అన్నవరం వెళ్తున్న యాత్రికులు. ఈ ప్రైవేట్ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ ఆకస్మికంగా లోయలో పడి పలువురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ఇక బస్సు ప్రమాదంలో అధికారులతో మాట్లాడి ఆయన పరిస్థితి తెలుసుకుంటున్నారు. గాయపడిన మరికొందరిని చింతూరు సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం ఇతర ఆసుపత్రులకు కూడా తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అర్ధరాత్రి కావడంతో ప్రయాణికులు బస్సులో చిక్కుకోవటంతో అక్కడ హాహాకారాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున చేశారు. బస్సు నుంచి ప్రయాణికులను బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు సహాయక చర్యలు ఇప్పటికే చేపడుతూనే ఉన్నారు పోలీసులు.
ఘటన స్థలానికి వెంటనే పోలీసులు చేరుకొని అంబులెన్సులు కూడా సమాచారం అందించారు. అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ప్రైవేటు బస్సులో ఈ ఘాట్ రోడ్డులో వెళ్తున్న ప్రయాణీకులతో చింతూరు నుంచి మారేడుమిల్లి వెళ్లే ప్రాంతంలో జరిగింది.
అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎక్కువ శాతం మంది చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వారుగా పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని వారు దర్యాప్తు కూడా చేపడుతున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించి ఆరా తీస్తున్నారు. నారా లోకేష్ కూడా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. యాత్రికుల దుర్మరణం చెందడం బాధాకరం అన్నారు.
హోం మంత్రి అనిత కూడా ప్రమాద వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. ఉన్నతాధికారులు కూడా తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు.