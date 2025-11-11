Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!

Chiranjeevi Marks List : టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా ఉంటారు. ఆయన సినిమాలు..సేవా కార్యక్రమాలు మాత్రమే కాకుండా..వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన చిన్న విషయాలైనా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతుంటాయి. తాజాగా చిరంజీవి స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
చిరంజీవి అసలు పేరు కొణిదెల శివశంకర వరప్రసాద్. ఆయన 1955 ఆగస్టు 22న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పెనుగొండలో జన్మించారు. చిరంజీవి తండ్రి ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కావడంతో.. ఆయన కుటుంబం తరచూ బదిలీలు ఎదుర్కొనేది. అందువల్ల ఆయన తన ప్రాథమిక విద్యను పలు ప్రాంతాల్లో పూర్తి చేశారు …నిడదవోలు, గురజాల, బాపట్ల, పొన్నూరు, మంగళగిరి..మొగల్తూరులలో ఆయన విద్యాభ్యాసం సాగింది.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సర్టిఫికేట్లో చిరంజీవి పేరు “కేఎస్ఎస్ వరప్రసాద్ రావు” అని రాసి ఉంది. ఆయన తండ్రి పేరు వెంకట్రావుగా ఉంది. ఈ సర్టిఫికేట్ ద్వారా ఆయన పదో తరగతి పూర్తి చేసిన విషయమును అభిమానులు మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే ఇందులో ఆయన సాధించిన మార్కులు మాత్రం పేర్కొనబడలేదు. అదేంటి అంత ఘోరంగా మార్కులు లేకుండా మార్క్ లిస్ట్ ఉంటుందా అని అందరు కామెంట్లో పెడుతున్నారు.
చిరంజీవి సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టినా..తన కృషితో సినీ రంగంలో ఒక లెజెండరీ స్థానాన్ని సంపాదించారు. 1978లో విడుదలైన పునాదిరాళ్లు సినిమాతో ఆయన నటజీవితం ప్రారంభమైంది. కానీ ఆయన మొదటి విడుదలైన సినిమా ప్రాణం ఖరీదు. తన ప్రతిభ, కష్టపడి పనిచేసే ధోరణితో చిరంజీవి టాలీవుడ్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నారు.
ప్రస్తుతం చిరంజీవి దర్శకుడు వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘విశ్వంభర’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో త్రిష హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా వేసవి సీజన్లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సోషియో ఫాంటసీ సినిమాలో చిరంజీవి కొత్త లుక్లో కనిపించనున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఇదే కాకుండా.. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో మన శివశంకర వరప్రసాద్ అనే సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తూ ఉండగా ఈ సినిమా నుంచి ఈ మధ్య విడుదలైన మీసాల పిల్ల సాంగ్ బాగా పాపులర్ అయ్యింది.