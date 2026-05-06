Chiranjeevi: చిరంజీవితో హీరోయిన్ గా.. సోదరిగా నటించిన కథానాయికలు వీళ్లే..!

Chiranjeevi both as leading Lady sister : మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎంతో మంది కథానాయికలతో నటించారు. అందులో నటించిన కొంత మంది చిరంజీవి సరసన హీరోయిన్ గా నటించడంతో పాటు చెల్లెలు పాత్రలో నటించారు. అలా చిరంజీవి సరసన చెల్లి పాత్రతో పాటు హీరోయిన్స్ గా నటించని వాళ్లు ఎవరున్నాంటే..
Chiranjeevi act as Siblings: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన నటించని పలువురు కథానాయికలు ఆ తర్వాత కాలంలో చెల్లె లేదా అక్క పాత్రలో నటించారు. అందులో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది సుజాత. ఈమె చిరంజీవి సరసన ‘ప్రేమ తరంగాలు’ సినిమాలో కథానాయికగా నటించింది. ఆ తర్వాత ‘అగ్నిగుండం’లో చిరుకు అక్క పాత్రలో నటించింది.
అటు కథానాయిక సుహాసిని చిరంజీవి సరసన పలు చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించింది. అంతేకాదు చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘ఇంటిగుట్టు’ చిత్రంలో చిరుకు సోదరి పాత్రలో నటించింది.
అటు రమ్యకృష్ణ చిరంజీవి సరసన ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’, అల్లుడా మజాకా’, ‘ఇద్దరు మిత్రులు’ సినిమాల్లో నటించారు. ఇందులో అల్లుడా మజాకా సినిమా మాత్రమే ఓ మోస్తరుగా నడించింది.
ఇక ఈ సినిమాల కంటే ముందు రవిరాజా పినిశెట్టి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘చక్రవర్తి’సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి చెల్లెలు పాత్రలో రమ్యకృష్ణ నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
అటు చిరంజీవి సరసన ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’తో పాటు ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించిన నయనతార.. ‘గాడ్ ఫాదర్’ చిత్రంలో చిరంజీవి చెల్లెలు పాత్రలో నటించింది. మొత్తంగా ఈ ముగ్గురు తప్పించి మరెవరు హీరోయిన్ గా కథానాయికగా నటించలేదు.