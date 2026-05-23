/Chiranjeevi: పవన్, బండ్ల గణేష్ మధ్య నేను అగరబత్తి.. చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్ అదుర్స్!

Chiranjeevi:చిరంజీవి మరోసారి తన అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న కొత్త సినిమా మెగా నూట యాభై ఎనిమిది ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో జరిగిన ఓ సరదా సంఘటన ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమాకు మాస్ దర్శకుడు కె.ఎస్. రవీంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బాబీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఈ కార్యక్రమంలో జరిగిన ఒక సరదా సంఘటన ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన నిలబడి ఉండగా, చిరంజీవిని కూడా ఫొటో కోసం రావాలని కోరారు. అప్పుడు చిరంజీవి తనదైన శైలిలో సరదాగా స్పందించారు.
“నేనెందుకయ్యా మీ మధ్య... దేవుడికి, భక్తుడికి మధ్య అనుసంధానంగా అగరబత్తిలా ఉంటా” అంటూ చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్నవాళ్లు అందరూ నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే బండ్ల గణేష్ చాలా సందర్భాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ను తన “దేవుడు” అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే చిరంజీవి చెప్పిన ఈ డైలాగ్ అభిమానులకు మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపించింది.
మరో వీడియో కూడా ఇప్పుడు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. అందులో చిరంజీవి సినిమా పేరును చెప్పబోతుండగా దర్శకుడు బాబీ సరదాగా అడ్డుకున్నారు. దానికి చిరంజీవి నవ్వుతూ “సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే సినిమా పేరు బయటపెడతా... అదిరిపోయే పేరుకోసం ఎదురుచూడండి” అని అన్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో సినిమా పేరుపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ఈ చిత్రాన్ని కెవిఎన్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. సంగీతాన్ని ఎస్. తమన్ అందిస్తున్నారు. చిరంజీవి, బాబీ కలయిక కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు అభిమానులు మెగా నూట యాభై ఎనిమిది నుంచి వచ్చే తదుపరి వివరాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.