Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Chiranjeevi: పవన్, బండ్ల గణేష్ మధ్య నేను అగరబత్తి.. చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్ అదుర్స్!

Chiranjeevi: పవన్, బండ్ల గణేష్ మధ్య నేను అగరబత్తి.. చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్ అదుర్స్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 23, 2026, 11:14 AM IST|Updated: May 23, 2026, 11:14 AM IST

Chiranjeevi:చిరంజీవి మరోసారి తన అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న కొత్త సినిమా మెగా నూట యాభై ఎనిమిది ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో జరిగిన ఓ సరదా సంఘటన ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమాకు మాస్ దర్శకుడు కె.ఎస్. రవీంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బాబీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

Chiranjeevi viral video1/5

మెగా నూట యాభై ఎనిమిది

ఇటీవల ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకావడంతో మెగా అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం కనిపించింది. సినీ ప్రముఖులు, చిత్రబృంద సభ్యులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.  

Bobby director2/5

చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్

ఈ కార్యక్రమంలో జరిగిన ఒక సరదా సంఘటన ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేష్ పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన నిలబడి ఉండగా, చిరంజీవిని కూడా ఫొటో కోసం రావాలని కోరారు. అప్పుడు చిరంజీవి తనదైన శైలిలో సరదాగా స్పందించారు.  

Mega 158 launch event3/5

చిరంజీవి వైరల్ వీడియో

“నేనెందుకయ్యా మీ మధ్య... దేవుడికి, భక్తుడికి మధ్య అనుసంధానంగా అగరబత్తిలా ఉంటా” అంటూ చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్నవాళ్లు అందరూ నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే బండ్ల గణేష్ చాలా సందర్భాల్లో పవన్ కళ్యాణ్‌ను తన “దేవుడు” అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే చిరంజీవి చెప్పిన ఈ డైలాగ్ అభిమానులకు మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపించింది.  

Chiranjeevi comedy timing4/5

పవన్ కళ్యాణ్ తాజా వార్తలు

మరో వీడియో కూడా ఇప్పుడు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. అందులో చిరంజీవి సినిమా పేరును చెప్పబోతుండగా దర్శకుడు బాబీ సరదాగా అడ్డుకున్నారు. దానికి చిరంజీవి నవ్వుతూ “సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే సినిమా పేరు బయటపెడతా... అదిరిపోయే పేరుకోసం ఎదురుచూడండి” అని అన్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో సినిమా పేరుపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.  

Mega 1585/5

బండ్ల గణేష్ వ్యాఖ్యలు

ఈ చిత్రాన్ని కెవిఎన్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. సంగీతాన్ని ఎస్. తమన్ అందిస్తున్నారు. చిరంజీవి, బాబీ కలయిక కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు అభిమానులు మెగా నూట యాభై ఎనిమిది నుంచి వచ్చే తదుపరి వివరాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Tags:
Chiranjeevi
Chiranjeevi funny comments
pawan kalyan
Bandla Ganesh
Mega 158
Chiranjeevi comedy timing
Mega 158 launch event
Bobby director
Chiranjeevi Viral Video

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్ర‌పంచ టీ20 క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో ఒకే ఒక్క‌డు.. చ‌రిత్ర సృష్టించిన కాటేరమ్మ కొడుకు

ప్ర‌పంచ టీ20 క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో ఒకే ఒక్క‌డు.. చ‌రిత్ర సృష్టించిన కాటేరమ్మ కొడుకు

Heinrich Klaasen17 min ago
2

అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ తులసి గబ్బార్డ్ రాజీనామా.. కీలక కామెంట్స్ చేసిన ట్రంప్

Tulsi Gabbard39 min ago
3

బ్యాట్‌తో బీభత్సం.. రజత్ పాటిదార్ అరుదైన ఘనత.. 100 సిక్సర్ల క్లబ్‌లోకి ఎంట్రీ!

Rajat Patidar 100 Sixes54 min ago
4

China Coal Mines Blast: చైనా ఛాంగ్‌జీ బొగ్గు గనిలో ఘోర ప్రమాదం.. 82 మంది మృతి

China coal mine blast1 hr ago
5

TG Polycet 2026: తెలంగాణ పాలిసెట్ ఫలితాలు విడుదల: మీ వాట్సాప్‌లోనే రిజల్ట్స్..!

tg polycet results1 hr ago