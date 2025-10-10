Mega Brothers: పేరుకే హనుమాన్ భక్తులా.. దేవుళ్ళను నమ్మమంటున్న మెగా బ్రదర్స్!

Chiranjeevi: హనుమాన్ భక్తులుగా.. భారీ పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్న మెగా బ్రదర్స్ ఇప్పుడు ప్లేట్ మార్చడం సంచలనంగా మారింది. చిరంజీవి అలానే నాగబాబు ఇద్దరు కూడా దేవుడిని నమ్మము అని చెప్పిన వీడియో ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరిస్తోంది .. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మెగా కుటుంబం అంటే ఒక బ్రాండ్.. అని చెప్పవచ్చు. ఒక్కసారి మెగా కుటుంబంతో స్నేహం చేస్తే చాలు వారి లైఫ్ మారిపోతుంది అనే నమ్మకం ఉంది. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో మెగా కుటుంబ సభ్యులు చేసిన.. వ్యాఖ్యలు కూడా అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా అవుతుంటాయి.
ఒకానొక సమయంలో చిరంజీవి ,నాగబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. అవేమిటంటే దేవుడనే వారు లేరు, మేము నమ్మము అంటూ తెలియజేశారు చిరంజీవి.
మరో ఇంటర్వ్యూలో నాగబాబు మాట్లాడుతూ..నేను నాస్తికుడిని.. దేవుడిని నమ్మను, నేను ఎలాంటి గుడికి కూడా వెళ్ళను అంటూ తెలియజేశారు. నేను అసలు యజ్ఞాలు, యాగాలు వంటివి చేయను. ఉంగరాలు కూడా ధరించనంటూ తెలిపారు.
మెగా బ్రదర్స్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ పైన నెటిజన్స్ సైతం పలు రకాల భిన్నమైన కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ మాటలు విన్న నెటిజన్స్.. హనుమాన్ భక్తులమని చెప్పుకునే వీరి నుంచి ఇలాంటి మాటలా అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా చిరంజీవి కుటుంబ సభ్యులు ఇలాంటి కామెంట్లు చేయడాన్ని అటు అభిమానులు కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. మరి ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో పై ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇస్తారో చూడాలి..