/Samantha: ప్రెగ్నెంట్ వేళ.. సమంత దంపతులకు చిరంజీవి దంపతుల ప్రత్యేక సత్కారం..!

Samantha:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. చాలా కాలం తర్వాత సమంత ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తూ విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ విజయంతో చిత్రబృందం ఆనందంలో మునిగిపోయింది.
సినిమా విజయాన్ని అభినందించేందుకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ ప్రత్యేకంగా చిత్రబృందాన్ని తమ ఇంటికి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా సమంత, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి, నిర్మాతలు మరియు ఇతర సభ్యులను కలుసుకుని అభినందనలు తెలిపారు. మంచి సినిమాలను ప్రోత్సహించడంలో చిరంజీవి ఎప్పుడూ ముందుంటారని మరోసారి నిరూపించారు.
ఈ సమావేశంలో చిరంజీవి దంపతులు సమంతకు ప్రత్యేక బహుమతులు అందించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. సంప్రదాయ పద్ధతిలో పట్టుచీర, తాంబూలం.. పూజలో ఉపయోగించే శంఖాన్ని కానుకగా ఇచ్చి ఆమెను గౌరవించారు. ఈ సందర్భంగా తీసిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మరోపక్క సమంత ప్రెగ్నెంట్ అన్న వార్త కూడా తెగ వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.సినిమా రంగంలో ఒక సీనియర్ నటుడి కుటుంబం, ఓ హీరోయిన్ను తమ కుటుంబ సభ్యురాలిలా భావించి సత్కరించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. సమంత తన కెరీర్లో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని తిరిగి విజయవంతంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడంతో ఈ గౌరవం మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.
ఇక సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వర్గాలు సమంత వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా చర్చలు ప్రారంభించాయి. అయితే ఆమె నుంచి లేదా చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అందువల్ల ప్రచారంలో ఉన్న వార్తలను అభిమానులు జాగ్రత్తగా చూడాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రం విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి వసూళ్లు సాధించిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సమంత నటన, కథ, దర్శకత్వం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సినిమా విజయంతో పాటు చిరంజీవి దంపతుల సత్కారం కూడా ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సమంత అభిమానులు ఈ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.