English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ

Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ

Ram Charan And Upasana Blessed Twins: ఊహించినట్టుగానే చిరంజీవి కుటుంబంలో కవలలు జన్మించారు. తన కోడలు ఉపాసన కవలలకు జన్మనిచ్చిందనే విషయాన్ని మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ప్రకటించారు. ఈ వార్తతో చిరంజీవి, రామ్‌ చరణ్‌ అభిమానులు ఆనందంలో మునిగారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

సంక్రాంతి పండుగకు తన సినిమాతో భారీ హిట్‌ కొట్టిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్లో మళ్లీ పండుగ వాతావరణం వచ్చేసింది. తన కొడుకు, కోడలు రెండోసారి తల్లిదండ్రులయ్యారు. అంతేకాదు ఈసారి కవల పిల్లలు వచ్చేశారు. ఉపాసన కవలలకు జన్మనిచ్చిందని చిరంజీవి ప్రకటించారు.

2 /6

'రామ్‌చరణ్‌, ఉపాసనకు కవలలు పుట్టారు. ఒక పాప, ఒక బాబు. ప్రస్తుతం తల్లి ఉపాసనతో పాటు ఇద్దరు బిడ్డలు క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు' అని చిరంజీవి తన సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించారు.

3 /6

'తాతయ్య.. నాన్నమ్మగా మాకు ఇది అత్యంత సంతోషకరమైన సమయం. మా కుటుంబంలోకి ఈ పిల్లలను ఆహ్వానించడం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి. మాపై ప్రేమను కురిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు' అని చిరంజీవి, సురేఖ పేరుతో ప్రకటన విడుదలైంది.

4 /6

రామ్‌చరణ్, ఉపాసనకు 2012లో వివాహం కాగా.. వారిద్దరికి 2023లో ఒక పాప జన్మించింది. ఆ పాపకు క్లీంకార అని పేరు పెట్టగా ప్రస్తుతం మూడేళ్లు. ఇప్పటివరకు పాప ముఖం బహిరంగంగా చూపించలేదు. కాగా ఇటీవల ఉపాసనకు శ్రీమంతం చేసిన విషయం తెలిసిందే.

5 /6

ఉపాసన తమ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆస్పత్రిలో ప్రసవించినట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌లోని ఆస్పత్రిలో ప్రస్తుతం తల్లీ బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఒకేసారి మనవడు, మనవరాలు రావడంతో చిరంజీవితోపాటు మెగా కుటుంబం ఆనందంలో మునిగింది. 

6 /6

కవలలు పుట్టడంపై చిరంజీవితోపాటు రామ్‌ చరణ్‌, ఉపాసన దంపతులకు పలువురు ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వస్తున్నాయి. సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు, మెగా అభిమానులు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. కాగా ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్‌ పెద్ది సినిమా బిజీలో ఉన్నాడు.

Chiranjeevi Ram charan Upasana Konidela Twins Hospital Hyderabad Tollywood Telugu cinema Megastar Chiranjeevi Always Ram Charan

Next Gallery

School Holidays: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త…రేపటి నుంచి ఏకంగా 9 రోజులు సెలవు..!