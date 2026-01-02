Mega Daughter: రాజేంద్రప్రసాద్ గురించి ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన మెగా డాటర్..!

Chiranjeevi Daughter: మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల గురించి అభిమానులకు ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. తాజాగా చిరంజీవి పెద్ద కూతురు సుస్మిత కొణిదెల చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు.. దానికి చిరంజీవి ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి..
చిరంజీవి కూతురు..సుస్మిత కొణిదెల నిర్మాతగా కొన్ని సినిమాలు చేశారు. అందులో సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన సేనాపతి ఒకటి. ఈ సినిమా కమర్షియల్గా పెద్ద హిట్ కాకపోయినా .రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటనకు మాత్రం మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఆయన పాత్రలో పూర్తిగా లీనమై చేసిన నటన చూసి సుస్మిత చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారట.
సినిమా చూసిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటన గురించి సుస్మిత నేరుగా చిరంజీవికి చెప్పారట. “అబ్బా, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎంత అద్భుతంగా నటించారు” అంటూ చాలా ఆశ్చర్యంతో చెప్పినట్టు సమాచారం. దీనికి చిరంజీవి తన స్టైల్లో సరదాగా స్పందించారట. “అందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది? రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటిస్తే అలానే ఉంటుంది. ఆయన చేయకపోతేనే ఆశ్చర్యం” అని నవ్వుతూ అన్నారట.
ఈ విషయాన్ని రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా చెప్పారు. చిరంజీవికి తనంటే ఎంతో అభిమానం అని.. అందుకే ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి.. సరదాగా ఇలా మాట్లాడతారని ఆయన తెలిపారు.
ఇక సుస్మిత కొణిదెల గురించి మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా ఉంది. ఒకప్పుడు ఆమె హీరోయిన్గా నటించాలనే ప్రయత్నాలు జరిగినట్టు ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తుంది. ఒక సినిమా కూడా ప్రారంభమై, కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగిపోయిందని టాక్. ఆ తర్వాత ఆమె నటనపై కాకుండా..నిర్మాణం వైపు దృష్టి పెట్టారని సమాచారం.
ఇక చిరంజీవి విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఈయన మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు సినిమా ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 12న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.