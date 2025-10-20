Chiranjeevi Diwali celebrations: చిరంజీవి నివాసంలో అంబరాన్నంటిన దీపావళి సంబరాలు.. సందడి చేసిన నాగార్జున, వెంకటేష్, నయనతార.. పిక్స్ వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chiranjeevi diwali celebrations: చిరంజీవి నివాసంలో దీపావళి పండగ ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకల పిక్స్ ను చిరంజీవి తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేశారు. అభిమానులు ప్రత్యేకంగా మెగాస్టర్ కు దీపావళి పండగ విషేస్ చెబుతున్నారు. తారలు ఈ విధంగా ఒక చోటకు వచ్చి దీపావళి జరుపుకుంటే భలేగా ఉంటుందని నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు
దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా దీపావళి పండగ సంబరాలు కొనసాగుతున్నాయి. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరు దీపావళి పండగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే చిరంజీవి బండ్ల గణేష్ నివాసంలో దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ లో పాల్గొని హల్ చల్ చేశారు.  

మరోవైపు చిరంజీవి అంటే బండ్ల గణేష్ కు ఉన్న అభిమానం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చిరంజీవి నివాసంలో జరిగిన దీపావళివేడుకలకు టాలీవుడ్  సెలబ్రీటీలు అటెండ్ అయి సందడి చేశారు. మెగాస్టార్ ఇంట జరిగిన దీపావళి సంబరాల్లో.. హీరో  నాగార్జున, నయన తార, విక్టరీ వెంకటేష్ లు అటెండ్ అయ్యారు.    

అంతేకాకుండా.. చిరంజీవి తన సతీమణి సురేఖతోకలిసి అతిథుల్ని చక్కగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు.ఈ మేరకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో దీపావళి సంబరాల వేళ పిక్స్ ను పోస్ట్ చేశారు.  దీపావళి వేళ అందరం చాలా ఎంజాయ్ చేశామని, ఎంతో సంతోషంను కల్గించిందని, ప్రియమైన వారి రాకతో దీపావళి  సంబరాలు మరింత శోభను తీసుకొచ్చిందని చిరంజీవి ఎమోషనల్గా ట్విట్ చేశారు.  

 మరోవైపు.. చిరంజీవి సంక్రాంతికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాతో రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది.   

దీనిలో నయనతార, క్యాథరిన్ త్రెసా హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. నేడు దీపావళి సందర్భంగా ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసారు.  ఈ మూవీలో.. చిరంజీవి, నయనతార భార్యాభర్తలు అని, వీరి మధ్య విభేదాలు రావడం, మరల కలుసుకొవడంపై  కథాంశంతో మూవీ తెరకెక్కింది.

Chiranjeevi Diwali celebrations Nagarjuna Nayanthara Venkatesh chiranjeevi diwali celebrations Tollywood chiranjeevi Diwali celebrations

