/Chiranjeevi Peddi Review: పెద్దిపై చిరంజీవి భావోద్వేగం..!

Chiranjeevi Peddi Review:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా, బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం పెద్ది ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి స్పందన అందుకుంటోంది. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమాకు తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో మెగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ నటనపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ భావోద్వేగ పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ పనుల నిమిత్తం పొల్లాచిలో ఉన్నప్పటికీ తన మనసంతా పెద్ది సినిమా దగ్గరే ఉందని పేర్కొన్నారు. గత రెండేళ్లుగా ఈ సినిమా కోసం రామ్ చరణ్ ఎంత కష్టపడ్డాడో, ఎంత అంకితభావంతో పనిచేశాడో తాను దగ్గర నుంచి చూశానని తెలిపారు.
ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ప్రేమ, ప్రశంసలు చూసి ఒక తండ్రిగా మాత్రమే కాదు, ఒక నటుడిగా కూడా గర్వంగా అనిపిస్తోందని చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. పెద్ది పాత్రలో పూర్తిగా లీనమవ్వడానికి చరణ్ చేసిన కృషి, పట్టుదల, నిజాయితీ ప్రతి సన్నివేశంలో కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ విజయం అతని కష్టానికి దక్కిన నిజమైన గుర్తింపని వ్యాఖ్యానించారు.
అలాగే దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానాపై కూడా చిరంజీవి ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇలాంటి అద్భుతమైన కథను రాసి, దాన్ని అదే స్థాయిలో తెరపై ఆవిష్కరించినందుకు ఆయనను అభినందించారు. తొలి చిత్రాన్నే భారీ స్థాయిలో నిర్మించిన నిర్మాత వెంకట సతీశ్ కిలారుకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించిన శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, జాన్వీ కపూర్, దివ్యేందు శర్మతో పాటు మొత్తం నటీనటులు, సాంకేతిక బృందాన్ని కూడా చిరంజీవి అభినందించారు. ముఖ్యంగా ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం, రత్నవేలు ఛాయాగ్రహణం, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్, కొల్లా అవినాష్ ఆర్ట్ వర్క్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని కొనియాడారు.
చివరగా, పెద్ది సాధించిన విజయం తెలుగు సినిమా గౌరవాన్ని మరింత పెంచాలని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని మైలురాళ్లు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. చిరంజీవి చేసిన ఈ భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ మెగా అభిమానులను ఆనందానికి గురిచేస్తున్నాయి.