Mana Shankara Varaprasad Garu: ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ మూవీతో చిరంజీవి ఖాతాలో మరో మూడు రికార్డులు..

Mana Shankara Varaprasad Garu: ‘భోళా శంకర్’ వంటి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా పలు రికార్డులు తిరగరాసింది. అంతేకాదు సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమాతో చిరంజీవి ఖాతాలో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి.
Chirnajeevi Many Records with Mana Shankara Varaprasad Garu: చిరంజీవికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఒక హిట్టు రెండు ఫ్లాపులుగా ఆయన కెరీర్ కొనసాగుతుంది. తాజాగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరు యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా గొప్పగా లేకపోయినా.. చిరు పాత సినిమాలను గుర్తుకు తెచ్చింది. అంతేకాదు చిరులో కామెడీ యాంగిల్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది.
అంతేకాదు 70 యేళ్ల వయసులో చిరంజీవి పాతికేళ్ల కుర్రాడిలా చేసిన హుక్ స్టెప్ గురించి ఎంత చెప్పినా.. తక్కువే. చిరు ఏజ్ లో ఉన్న వ్యక్తులు.. హార్ట్ ఆపరేషన్ అని.. మోకాళ్ల నొప్పులు అని ఉసురుమంటూ హాస్పిటల్స్ చుట్టు తిరుగుతున్న వాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా చూసి ఆయన ఏజ్ ఉన్న వాళ్లు కుళ్లుకునేలా చేసారనే చెప్పాలి. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో 70 యేళ్ల వయసులో ఈ రేంజ్ లో డాన్సులతో అదరగొట్టిన హీరో చిరంజీవి తప్ప మరెవరు లేరనే చెప్పాలి.
తాజాగా ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా ఓవరాల్ గా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. అంతేకాదు చిరంజీవి కెరీర్ లో రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. గతంలో ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’, ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తాజాగా ‘వర శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. సంక్రాంతి పోటీలో మిగతా సినిమాలను డామినేట్ చేస్తూ ఈ ఫీట్ అందుకోవడం విశేషం.
మరోవైపు ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’, ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన మూడో చిత్రంగా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ నిలిచింది. సీనియర్ హీరోల్లో ఎవరికీ ఈ రికార్డు లేదు. అంతేకాదు ఈ సినిమా నిన్నటితో రూ. రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించనుంది. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ పవర్ఫుల్ కెమియో అదిరిపోయింది.
తెలుగులో గతేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో తొలిసారి రూ. 300 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించారు. తాజాగా చిరంజీవి తొలిసారి రూ.300 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం. అంతేకాదు ఈ సినిమా తెలుగులోనే కాదు మన దేశంలో తొలి బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని హిట్ స్టేటస్ అందుకున్న చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతేకాదు సెకండ్ ఇన్సింగ్స్ లో సంక్రాంతి రేసులోనే హిట్ అందుకోవడం విశేషం.
ఆదివారంతో మొదటి వారం పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా చిరంజీవి కెరీర్ లో అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతేకాదు ఓవర్సీస్ లో $3 మిలియన్ డాలర్స్ వైపు పరుగులు తీస్తూ ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. మొత్తంగా ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో 70 ప్లస్ ఏజ్ లో ఈ రేంజ్ హిట్ అందుకున్న హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేయడం విశేషం.