Mana Shankara Varaprasad Garu: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీతో మెగాస్టార్ మెగా రికార్డు.. చిరు ఫ్యాన్స్ హుక్ స్టెప్..

Mana Shankara Varaprasad Garu Chiranjeevi Records: ‘భోళా శంకర్’వంటి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి.. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చేసిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. చిరు రియల్ నేమ్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ సంక్రాంతికి విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాతో మెగాస్టార్ ఖాతలో మరో మెగా రికార్డు నమోదు అయింది.
Chiranjeevi Many Records with Mana Shankara Varaprasad Garu: చిరంజీవికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఒక సక్సెస్ రెండు డిజాస్టర్స్ అన్నట్టుగా మెగాస్టార్ కెరీర్ సాగిపోతూనే ఉంది. రీసెంట్ గా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో చిరు యాక్ట్ చేసిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ సినిమా గొప్పగా లేకపోయినా.. చిరు ఓల్డ్ క్లాసికల్ మూవీలను గుర్తుకు తెచ్చింది. అంతేకాదు చిరులో కామెడీ యాంగిల్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది ఈ మూవీ.
అంతేకాదు 70 యేళ్ల ఏజ్ చిరంజీవి పాతికేళ్ల కుర్రాడిలా చేసిన హుక్ స్టెప్ గురించి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. చిరు వయసులో ఉన్న వ్యక్తులు.. హార్ట్ ఆపరేషన్ అని.. మోకాళ్ల నొప్పులు అని ఉసురుమంటూ హాస్పిటల్స్ చుట్టు తిరుగుతున్న వాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా చూసిన చిరు వయసున్న ఉన్న వాళ్లను కుళ్లుకునేలా చేసారు ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో 70 యేళ్ల వయసులో ఈ రేంజ్ లో డాన్సులతో అదరగొట్టిన హీరో చిరంజీవి తప్ప మరో నటుడు లేడనే చెప్పాలి.
చిరంజీవి గత చిత్రం ‘భోళా శంకర్’ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. అంతకాదు నిర్మాతలకు రూ. 50 కోట్లకు పైగా థియేట్రికల్ గా నష్టాలను మిగుల్చింది. ఆ సినిమా తర్వాత వచ్చిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా చేసిన థియేట్రికల్ బిజినెస్ పరంగా రూ. 50 కోట్లకు పైగా లాభాలను బయ్యర్స్ ను తీసుకొచ్చింది. ఓవర్సీస్ లో $3.5 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది.
‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా చిరంజీవి కెరీర్ లో రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. గతంలో ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’, ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తాజాగా ‘వర శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన నాల్గో మూవీగా రికార్డులకు ఎక్కింది. సంక్రాంతి పోటీలో మిగతా సినిమాలను డామినేట్ చేస్తూ ఈ ఫీట్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు. హీరోగా చిరు స్టార్ ఇమేజ్ తో పాటు అనిల్ రావిపూడి మ్యాజిక్ ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకుల్లో బాగా పనిచేసింది. మరోవైపు ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’, ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ తర్వాత రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన మూడో చిత్రంగా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ రికార్డులకు ఎక్కింది. సీనియర్ తెలుగు హీరోల్లో ఎవరికీ ఈ రికార్డు లేదు.
‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా రీజినల్ మూవీస్ పరంగా ఆల్ టైమ్ రికార్డు నెలకొల్పింది. అంతేకాదు జనవరి నెలలో హనుమాన్ పేరిట అత్యధిక వసూల్లు సాధించిన చిత్రాన్ని క్రాస్ చేసిన సంక్రాంతి మూవీగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 147 కోట్ల షేర్ (రూ. 227 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 180 కోట్ల షేర్ (రూ. 298 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించింది. ఓవరాల్ గా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ఈ సినిమా చేరడం గ్యారంటీగా కనిపిస్తోంది.
థియేట్రికల్ విజయవంతమైన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా ఈ నెల 11 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. అది కూడా 7 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఇప్పటి వరకు తెలుగులోనే చూసిన ఈ చిత్రాన్ని ఇపుడు తెలుగుతో పాటు బెంగాలీ, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ రానుంది. మరి ఓటీటీలో ఈ సినిమా ఎలాంటి విజయం అందుకుంటుందో చూడాలి.