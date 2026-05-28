Chiranjeevi Health Update: మెగాస్టార్ ఆరోగ్యంపై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన యూట్యూబ్ ఛానల్‌పై కేసు..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 28, 2026, 10:38 AM IST|Updated: May 28, 2026, 10:38 AM IST

Chiranjeevi Health Update:ఈమధ్య వ్యూస్ కోసం కొందరు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ తప్పుడు వార్తలు, ఆకర్షణీయమైన థంబ్‌నెయిల్స్‌తో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా సినీ సెలబ్రిటీలకు సంబంధించిన అవాస్తవ ప్రచారాలు పెరుగుతుండటంతో ఈ వ్యవహారం మరింత చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి

తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆరోగ్యంపై తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయడంతో ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్‌పై కేసు నమోదైంది. చిరంజీవి అనారోగ్యానికి గురయ్యారని అవాస్తవ సమాచారం ప్రచారం చేస్తూ, మార్ఫింగ్ వీడియోలతో కంటెంట్ పోస్ట్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.  

యూట్యూబ్ ఛానల్ కేసు

ఈ విషయంపై న్యాయవాది రామకృష్ణ మిర్యాల జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. చిరంజీవి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అసత్య, అభ్యంతరకర కంటెంట్‌ను రూపొందించి సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారని, దీని వల్ల అభిమానుల్లో ఆందోళన నెలకొందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.  

జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు

అలాగే కేవలం వ్యూస్ కోసం ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేశారని, సంబంధిత యూట్యూబ్ ఛానల్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.  

చిరంజీవి ఆరోగ్య వార్తలు

ఫిర్యాదును స్వీకరించిన జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టి, మెగాస్టార్ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా వీడియోలు పోస్ట్ చేసిన సదరు యూట్యూబ్ ఛానల్‌పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.  

టాలీవుడ్ తాజా వార్తలు

ఇటీవల ఫేక్ న్యూస్‌పై సెలబ్రిటీలు సీరియస్‌గా స్పందిస్తున్న నేపథ్యంలో… చిరంజీవి ఆరోగ్యంపై వచ్చిన ఈ తప్పుడు ప్రచారంపై కేసు నమోదు కావడం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

చిరుద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు ఎక్కువగా ఈ కారే కొంటున్నారు.. రూ.4.99 లక్షల బడ్జెట్,

