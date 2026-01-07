English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Chiranjeevi Health Update: చిరంజీవికి సర్జరీ.. ఏం మాట్లాడాలో తెలియడంలేదు అంటున్న కూతురు..!

Chiranjeevi Health Update: చిరంజీవికి సర్జరీ.. ఏం మాట్లాడాలో తెలియడంలేదు అంటున్న కూతురు..!

Chiranjeevi Health
ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయనకు సర్జరీ జరిగిందనే ప్రచారం రెండు రోజులుగా అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ వార్తలపై చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత .. స్పందించారు.
సుస్మిత నిర్మిష్టంగా చిరంజీవి సినిమా మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో చిరంజీవి కనిపియ్యకుండా అతని కూతురు సుస్మిత మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ మధ్య ఒకవేళ చిరంజీవి గారికి సర్జరీ జరిగింది అంటున్నారు అందుకే ఆయన ప్రమోషన్స్ కి రాలేదు అంటున్నారు ఇది నిజమేనా అని ఆమెను అడిగారు.   

‘ఈ విషయంలో ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియడం లేదు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి వ్యాఖ్య చేయదల్చుకోలేదు’ అంటూ ఆమె మీడియా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ సమాధానంతో ఒక్కసారిగా ఈ అంశం మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.  ప్రమోషన్లలో భాగంగా జనవరి 6న నిర్మాత సాహు గారపాటితో కలిసి ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా ఓ విలేకరి “చిరంజీవికి నిజంగానే సర్జరీ జరిగిందా?” అని ప్రశ్నించగా, సుస్మిత మొదట స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వకుండా ఏం మాట్లాడాలో తెలియడం లేదు అని చెబుతూ.. దాటవేసే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే అదే ప్రశ్నను కొనసాగిస్తూ “సర్జరీ కారణంగానే చిరంజీవి సినిమా ప్రమోషన్లకు దూరంగా ఉన్నారా?” అని మళ్లీ అడగ్గా..అలాంటిదేమీ లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. చిరంజీవి ప్రస్తుతం సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారని..అందుకే ప్రమోషన్లలో పాల్గొనలేకపోతున్నారని తెలిపారు.

అంతేకాదు..చిరంజీవి ఆరోగ్యం పూర్తిగా బాగానే ఉందని.. ఇటీవల ఓవర్సీస్ అభిమానులతో వీడియో కాల్ ద్వారా కూడా మాట్లాడారని చెప్పారు. త్వరలో జరగబోయే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు కూడా చిరంజీవి హాజరవుతారని ఆమె వెల్లడించారు. ఈ మాటలతో మెగా అభిమానులు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

ఇక ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రాన్ని అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. చిరంజీవి సరసన నయనతార నటిస్తుండగా, విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

