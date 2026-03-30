Actress Hema: నన్ను నడిరోడ్డుపైకి లాగేశారు.. ఆ మెగా హీరో నాకు తోడు నిలిచారు.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు!

Hema Druga Case : టాలీవుడ్లో చిరంజీవి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన కేవలం స్టార్ హీరో మాత్రమే కాదు, ఎంతోమందికి అండగా నిలిచే పెద్ద మనసున్న వ్యక్తి. సినీ పరిశ్రమలో చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా సహాయం చేయడంలో ఆయన ముందుంటారు. అందుకే ఇండస్ట్రీలో ఎవరికైనా కష్టం వస్తే గుర్తొచ్చే పేరు చిరంజీవిదే.
ఈమధ్య సీనియర్ నటి హేమ తన జీవితంలో ఎదురైన కష్ట సమయంలో చిరంజీవి చేసిన సహాయాన్ని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. బెంగళూరులో జరిగిన డ్రగ్స్ కేసు సమయంలో తన పేరు కూడా బయటకు రావడంతో ఆమె తీవ్రంగా మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నారు. అయితే తర్వాత కోర్టు ఆమెకు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో ఆమె నిర్దోషిగా తేలింది.
ఈ విషయంపై హేమ మాట్లాడుతూ, నిజాలు బయటకు రాకముందే తనపై తప్పుగా ప్రచారం జరిగిందని బాధ వ్యక్తం చేశారు. తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా, మీడియాలో నిందితురాలిగా చూపించారని చెప్పారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న తన గురించి అందరికీ తెలుసు అయినా ఇలా జరిగిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆ సమయంలో తాను చాలా కుంగిపోయానని, జీవితం పట్ల కూడా విసుగు వచ్చిందని హేమ తెలిపారు. “నన్ను చాలా టార్గెట్ చేశారు. నేను చెప్పినా ఎవరూ నమ్మలేదు. ఆ పరిస్థితుల్లో నాకు చాలా బాధ కలిగింది,” అని చెప్పారు. అయితే తన తల్లి తనకు ధైర్యం చెప్పి నిలబెట్టిందని గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఇలాంటి కష్ట సమయంలో ఇండస్ట్రీ నుంచి కొంతమంది తమకు అండగా నిలిచారని హేమ తెలిపారు. ముఖ్యంగా చిరంజీవి గురించి మాట్లాడుతూ, ఆయన చేసిన సహాయం తనకు ఎంతో ధైర్యం ఇచ్చిందని చెప్పారు. “చిరంజీవి గారు స్వయంగా రాకపోయినా, తనవారి ద్వారా నాకు సహాయం చేశారు. నాకు ఏమి అవసరమో చూసుకుని సపోర్ట్ ఇచ్చారు,” అని అన్నారు.
అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో తనకు అవకాశాలు ఇస్తానని కూడా చిరంజీవి హామీ ఇచ్చారని ఆమె తెలిపారు. తాను ఎవరికీ సహాయం అడగకపోయినా, వాళ్లు స్వయంగా ముందుకొచ్చారని చెప్పడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా హేమ మీడియాపై కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు పెద్దగా ప్రచారం చేస్తారని, కానీ నిజం బయటపడినప్పుడు మాత్రం అదే స్థాయిలో చూపించరని అన్నారు. ఏ విషయాన్నైనా పూర్తిగా నిర్ధారించిన తర్వాతే ప్రచారం చేయాలని ఆమె సూచించారు.