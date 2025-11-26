Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Chiranjeevi: పాయే చిరంజీవి పరువు పాయే. అయితే మెగాస్టార్ పరువును కొంత మంది కావాలనే పలుచన చేస్తున్నారనే విషయం ఆయన అభిమానులు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇంతకీ చిరంజీవి ఇజ్జత్ పోయేంత పని ఏం జరిగిందంటే..
Kodama Simham Re Release Collections: ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగులో రీ రిలీజ్ ల ట్రెండ్ పెరిగింది. దీంతో ఆయా హీరోల క్లాసిక్ సినిమాలను ఇప్పటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు 4K లో అప్ గ్రేడ్ చేసి రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అందులో కొన్ని చిత్రాలకు మంచి వసూళ్లు దక్కుతున్నాయి. అలా అని అన్ని చిత్రాలకు ప్రేక్షకులు కలెక్షన్స్ కురిపించడం లేదు. తాజాగా చిరంజీవి రీ రిలీజైన ‘కొదమ సింహం’ సినిమాకు ప్రేక్షకులు కర్రు కాల్చి వాత పడుతున్నారు.
కొదమ సింహం విషయానికొస్తే.. చిరంజీవి తన కెరీర్ లో చేసిన జానర్ పరంగా చేసిన తొలి కౌబాయ్ చిత్రం.అప్పట్లో చిరంజీవి, శ్రీదేవిల ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్న సమయంలోనే విడుదైన కొదమ సింహం 1990 ఆగష్టు 9న విడుదలై ఈ ఘన విజయం సాధించింది.
90లలో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ‘కొదమ సింహం’ చిత్రాన్ని ఈ నెల 21న రీ రిలీజ్ చేశారు. అది కూడా 4K కన్వర్షన్, 5.1 డిజిటల్ సౌండింగ్ తో సరికొత్తగా ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకొచ్చారు మేకర్స్. కానీ ఈ సినిమాను కామన్ ఆడియన్స్ తో పాటు మెగాభిమానులు కూడా లైట్ తీసుకున్నట్టు వచ్చిన వసూళ్లను చూస్తే తెలుస్తుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని మేజర్ ప్రాంతాల్లో జస్ట్ ఓకే అనిపించింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం కనీసం ప్రేక్షకులు లేక షోలు క్యాన్సిల్ అయిన సందర్భాలున్నాయి. ఓవరాల్ గా తొలి రోజు రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షలు మాత్రమే రాబట్టింది. ఓ రకంగా రీ రిలీజ్ లో చిరు సినిమాల్లో చెత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా రూ. 30 లక్షల వరకు రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓ రకంగా రీ రిలీజ్ కు పెట్టిన ఖర్చుతో పాటు పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాకపోవడం గమనార్హం.
పాత సినిమాలు యూట్యూబ్ తో పాటు కొన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఉచితంగా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందుకే ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను లైట్ గా తీసుకున్నారు. ఇలాంటి రీ రిలీజ్ ల చిత్రానికి కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 300 టికెట్ కాకుండా.. రూ. 50, రూ. 100 పెడితే.. టైమ్ పాస్ కోసమైన కొంత మంది ప్రేక్షకులు ఇలాంటి రీ రిలీజ్ లను ఆదరిస్తారు. థియేటర్స్ లో కాస్తంత రిలాక్స్ అవుతారు. ఈ విషయమై మేకర్స్ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే రీ రిలీజ్ లకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభించే అవకాశాలున్నాయి.
ఈ చిత్రాన్ని రమా ఫిలింస్ అధినేత కైకాల నాగేశ్వర రావు నిర్మించారు. కైకాల సత్యనారాయణ ఈ మూవీకి సమర్పకులు వ్యవహరించారు. పరుచూరి బ్రదర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సత్యానంద్ మాటలు అందించిన ఈ చిత్రానికి విజయేంద్ర ప్రసాద్, శివశక్తి దత్తా కథ అందించారు. రాజ్ కోటి ఈ చిత్రానికి అద్బుతమైన సంగీతం అందించారు.
‘కొదమ సింహం’ సినిమాలో మోహన్ బాబు.. సుడిగాలి అనే కామెడీ విలన్ గా నటించారు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన రాధ, సోనమ్, వాణీ విశ్వనాథ్ లు హీరోయిన్స్ గా నటించారు. అప్పట్లో రూ. 4 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 6 కోట్ల వరకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి హిట్ గా నిలిచింది.ఏది ఏమైనా రీ రిలీజ్ చేసే సినిమాల్లో కొన్ని మాత్రమే కొంత మాత్రమే వసూళ్లను దక్కించుకుంటున్నాయి. ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమాను విడుదల చేస్తే తమ ఫేవరేట్ కథానాయకుడు అయినా.. చూసేది లేదని తెగేసి చెబుతున్నారు.