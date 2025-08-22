English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chiranjeevi House: చిరంజీవి ఇల్లు కాదు.. 'ఇంద్ర'భవనం.. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూసేయండి

Chiranjeevi House Inside Photos Of Hyderabad: మెగాస్టార్ చిరంజీవి జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన ఇంటిని ఒకసారి చూద్దాం. కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న చిరంజీవికి హైదరాబాద్‌లో ప్రధాన ఇల్లు ఉంది. బెంగళూరుతోపాటు విజయవాడ, విశాఖపట్టణం తదితర ప్రాంతాల్లో నివాస భవనాలు ఉన్నాయని సమాచారం. కానీ అన్నింటిలో హైదరాబాద్‌ ఇల్లు మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ ఇంటి ఫొటోలు చూద్దాం.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి నట ప్రస్థానం చెరిగిపోనిది. దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న చిరంజీవి మొదట చెన్నైలో నివసించేవారు. తర్వాత హైదరాబాద్‌లో పూర్తిస్థాయి నివాసం ఏర్పాటుచేసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌లో చిరంజీవికి అద్భుతమైన భవనం ఉంది. అది ఇల్లు కాదు 'ఇంద్ర'భవనంగా చెప్పవచ్చు.

హైదరాబాద్‌ నగరం నడిబొడ్డున జూబ్లీహిల్స్‌లోని కొండపై చిరంజీవి ఇల్లు ఉంది. ఎంతో ఇష్టపడి మెగాస్టార్ చిరంజీవి విలాసవంతమైన ఇంటిని నిర్మించుకున్నారు. తన అభిరుచికి తగ్గట్టు ఇంటిని విశాలంగా చిరంజీవి కట్టుకున్నారు. దాదాపు రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చిరంజీవి ఇల్లు ఉంటుంది.

తెలుగు సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా.. అధునాతన సౌకర్యాలతో మెగాస్టార్ తన ఇంటిని నిర్మించుకున్నారు. ప్రముఖ డిజైనర్లతో ఇంటిని అద్భుతంగా ఉండేలా చిరంజీవి చూసుకున్నారు. ఈ ఇంటి నిర్మాణం కోసం అప్పట్లోనే రూ.33 కోట్లు వెచ్చించినట్లు తెలుస్తోంది.    

మెగాస్టార్ ఇల్లు డూప్లెక్స్‌ హౌస్‌. మూడంతస్తుల్లో ఉంటుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇంటి ముందు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. ఉదయించే సూర్యుడి అందాలను ఆస్వాదించేలా చిరంజీవి నిర్మించుకున్నారు. యోగా, వ్యాయామం వంటివి చేసేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా నిర్మాణం చేపట్టారు.

చిరంజీవి ఇంటి కింది అంతస్తులో దేవుడి గది ఉంది. దేవుడి గదిని కూడా చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దారు. దేవుడి గది పైకప్పు తెరచి ఉంటుంది. సూర్యుడి ప్రసరించేలా చూసుకున్నారు. వంట గది పెద్దగా.. ఎన్ని వంటలైనా చేసుకునేలా.. పొగ చూరకుండా చూసుకున్నారు. ఇక బెడ్‌ రూమ్‌లు అతి పెద్దగా నిర్మించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

తన తండ్రి ఇష్టపడి నిర్మించుకున్న ఇంటిలోనే రామ్‌ చరణ్‌, ఉపాసన దంపతులు ఉంటున్నారు. వారితోపాటు చిరంజీవి తల్లి అంజనమ్మ ఉంటున్నారు. చిరంజీవి కుటుంబం మొత్తం ఈ ఇంటిలో ఉండేందుకు అన్నీ ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌లోనే కాకుండా బెంగళూరులో కూడా చిరంజీవికి అందమైన ఇల్లు ఉంది. అప్పుడప్పుడు కుటుంబంతో కలిసి అక్కడికి వెళ్లి వస్తుంటారు.

