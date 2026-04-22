Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..

Megastar Chiranjeevi Lineup Movies: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో యంగ్ హీరోలకు ధీటుగా వరుస చిత్రాలకు కమిట్ అవుతున్నారు. అంతేకాదు 70 యేళ్ల వయసులో కొత్త కథలతో యువ దర్శకులతో సినిమాలకు ఓకే చెబుతున్నాడు. అయితే మన శంకర వర ప్రసాద్ తర్వాత చిరు చేయబోయే క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో ఓ లుక్కేద్దాం.
చిరంజీవి - వశిష్ఠ.. ‘బింబిసార’ ఫేమ్ వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి ‘విశ్వంభర’ సినిమా చేస్తున్నారు. ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా కంటే ఈ సినిమా పూర్తైయింది. అయితే.. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో రాజీ పడకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సినిమాను మరింత పకడ్బందీగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. చందమామ కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా ఈ యేడాది జూలైలో విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు.
చిరంజీవి - బాబీ కొల్లి.. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి బాబీ కొల్లి డైరెక్షన్ లో మరోసారి పనిచేస్తున్నాడు. త్వరలో ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ఈ చిత్రాన్ని KVN ప్రొడక్షన్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది.
చిరంజీవి - శ్రీకాంత్ ఓదెల.. నానితో ‘ప్యారడైజ్’ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తోన్న శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ ఓ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టేనర్ చేయడానికి ఓకే చెప్పాడు. నాని నిర్మాణంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఈ సినిమా తెరకెక్కేది లేనది అనేది ప్యారడైజ్ సినిమా ఫలితంపై ఆధారపడి ఉంది.
అటు చిరంజీవి యంగ్ హీరోలు చెప్పిన కథలకు ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. దీనిపై త్వరలో అధికారిక సమాచారం వెలుబడనుంది. మొత్తంగా చిరంజీవి 70 యేళ్ల వయసులో కూడా వరుసగా టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా సినిమాలు చేస్తూ యంగ్ హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాడు.