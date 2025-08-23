English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ గారి లైనప్ మాములుగా లేదుగా.. ఏకంగా బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకులతో చిరు మెగా చిత్రాలు..

Megastar Chiranjeevi Lineup Movies: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో యువ కథానాయలకు ధీటుగా వరుస చిత్రాలు చేస్తున్నారు.  అంతేకాదు  70 యేళ్ల వయసులో కొత్త కొత్త కథలతో యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో సినిమాలు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్  చూపెడుతున్నారు. అయితే అనిల్ రావిపూడి, వశిష్ఠ సినిమాల తర్వాత చేయబోయే సినిమాలను ప్రకటించారు. 

 
Megastar Chiranjeevi Lineup Movies:  చిరంజీవి 70 యేళ్లు దగ్గరవుతున్న యంగ్ హీరోలకు ధీటుగా ఒక సినిమా  తర్వాత మరొక సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ‘బింబిసార’ ఫేమ్ వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ‘విశ్వంభర’ సినిమా చేస్తున్నారు. అయితే.. గ్రాఫిక్స్ కారణంగా   ఈ సినిమాను వచ్చే యేడాది సమ్మర్ కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.   

‘విశ్వంభర’ కంటే ముందు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ హిల్లేరియస్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ‘మన వర శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా రిలీజ్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతుంది. పుట్టినరోజు సందర్భంగా  విడుదల చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.  

అటు ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత మరోసారి బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో మరోసారి పనిచేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా KVN ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తోంది. 

అటు శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టేనర్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. నాని నిర్మాణంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. త్వరలో సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.    

మరోవైపు హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి ఓ చిత్రం చేయబోతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఎందుకో అది ఆగిపోయింది. అయితే హరీష్ శంకర్ కొత్త స్టోరీ తో చిరు ఒప్పించే పనిలో పడ్డారు. 

అటు ‘పక్కా కమర్షియల్’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా మారుతితో సినిమా చేయబోతన్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే.. ప్రభాస్ తో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ తర్వాత మెగాస్టార్ తో  చేయడం పక్కా అని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.   

మొత్తంగా చిరంజీవి 70 ఏజ్ లో కూడా వరుసగా యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా వరుస  చిత్రాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా చిరంజీవి యంగ్ హీరోలకు గట్టి పోటీనే ఇస్తున్నాడు.   

Chiranjeevi Chiranjeevi Lineup Mana Shankara Vara Prasad Garu Vishwambhara bobby Vassista Anil Ravipudi Maruthi Harish Shankar Tollywood

