  • Chiranjeevi: 19 ఏళ్ల క్రితమే చిరంజీవి అమ్మాయిల డ్రెస్సింగ్ పై శివాజీ చెప్పిన మాటలే చెప్పారు.. అప్పుడు ఎందుకు కేసు కాలేదు..!

Chiranjeevi: 19 ఏళ్ల క్రితమే చిరంజీవి అమ్మాయిల డ్రెస్సింగ్ పై శివాజీ చెప్పిన మాటలే చెప్పారు.. అప్పుడు ఎందుకు కేసు కాలేదు..!

Shivaji Controversy

పాపులర్ నటుడు శివాజీ.. మీ అందం కట్టుకునే చీరలో ఉంటుంది కానీ.. విప్పుకుంటే కాదు అని అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడిన మాటలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. ఈ మాటలపై ఎంతోమంది సోషల్ మీడియాలో ఫైర్ అయ్యారు. కొంతమంది మాత్రం శివాజీని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎప్పుడో 19 ఏళ్ల క్రితం ఈ మాటలు చిరంజీవి కూడా అన్నారు అన్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
శివాజీ అమ్మాయిల డ్రెస్సింగ్ గురించి చేసిన కామెంట్లు ప్రస్తుతం ఎంతటి సంచలనం సృష్టించాయో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. పద్ధతిగా చీర కట్టుకోండి అంటూ హీరోయిన్లకు చెప్పిన దగ్గర నుంచి శివాజీపై ఎన్నో నెగటివ్ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఈ మాటలపై కేసు నమోదు కాగా నిన్న రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఎదుట కూడా శివాజీ హాజరయ్యారు.

ఈ మాటలను కొంతమంది విమర్శిస్తూ ఉండగా మరికొంతమంది మాత్రం సమర్థిస్తున్నారు. శివాజీ అన్న దాంట్లో తప్పేమీ లేదని, కేవలం ఆయన “సామాన్లు” అనే పదం ఉపయోగించకుండా ఉంటే బాగుండేదని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. మరికొందరు ఈ మాటలు చిరంజీవి 19 ఏళ్ల క్రితమే అన్నారని.. మరి అప్పుడు ఎందుకు కేసు అవ్వలేదని కూడా కొన్ని వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు.

అసలు విషయానికి వస్తే 2006లో చిరంజీవి జై చిరంజీవ అనే సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి పాటలో కొన్ని లిరిక్స్ ఉంటాయి. “హే జానా” అని సాగే ఈ సాంగ్‌లో… “అందమే ఎంతున్నా.. దాచుకో కొంతైన.. దాచుకో కొంతైన.. చీర కడితే సింగారం.. వోణి చుడితే వయ్యారం.. పొట్టి బట్టలు కట్టావో.. బట్ట భయాలే బండారం.. గుమ్ము గుమ్మెత్తే ఆకారం.. గోదాట్లో కలపకు ఆచారం..” అంటూ చిరంజీవి పాడినట్టు ఈ సాంగ్‌లో ఉంటుంది.           View this post on Instagram                       A post shared by Thiru Naidu Madhamshetty (@thiru_naidu_madhamshetty)

ఈ లిరిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే అర్థం మొన్న శివాజీ చెప్పిన మాటల్లో కూడా ఉందని కొందరు అంటున్నారు. మరి అప్పట్లో చిరంజీవి చెప్పింది, ఇప్పుడు శివాజీ చెప్పింది ఒకటే కదా. ఎందుకు దీన్ని ఇంతలా నెగటివ్ చేస్తున్నారు అని శివాజీని సపోర్ట్ చేసేవాళ్లు వీడియో చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

ఇక శివాజీపై చిన్మయి, అనసూయ ఇద్దరూ విరుచుకుపడిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో చిన్మయి డబ్బింగ్ చెప్పిన కొన్ని డైలాగ్స్‌లో, అలాగే కొన్ని సాంగ్స్‌లో కూడా అమ్మాయిలను ఆబ్జెక్టిఫై చేసే కామెంట్స్ ఉన్నాయంటూ.. ఇప్పుడు శివాజీపై మాత్రమే ఇలా విరుచుకుపడటం కరెక్ట్ కాదు అంటూ కూడా కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.  

