MSVPG Legal Trouble: చిరంజీవి మూవీపై హైకోర్టులో వివాదం.. వచ్చిన లాభం ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి అంటూ..!

Mana Sankara Vara Prasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు వ్యవహారం ఇప్పుడు పెద్ద న్యాయ వివాదంగా మారింది. సినిమా విడుదలైన తర్వాత సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు, మల్టీప్లెక్స్లలో పెంచిన టికెట్ ధరల వల్ల వచ్చిన లాభాల వివరాలను వెల్లడించాలని తెలంగాణ హైకోర్టు జీఎస్టీ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో కీలకమైన న్యాయ మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత టికెట్ ధరలను పెంచిన అంశంపై తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.
ఈ పిటిషన్ను డాక్టర్ పడూరి శ్రీనివాస రెడ్డి దాఖలు చేశారు. సినిమా విడుదలైన జనవరి 11 నుంచి జనవరి 18 వరకు టికెట్ ధరలు పెంచడం వల్ల వచ్చిన లాభాల వివరాలను బయటపెట్టాలని ఆయన కోర్టును కోరారు. ఈ కాలంలో సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరను రూ.50 వరకు పెంచారు. మల్టీప్లెక్స్లలో అయితే జీఎస్టీతో కలిపి టికెట్ ధర రూ.100 వరకు పెరిగింది.
ఈ ధరల పెంపు వల్ల సుమారు రూ.45 కోట్ల లాభం వచ్చిందని పిటిషనర్ వాదించారు. ఆ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వానికి లేదా హైకోర్టు లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి బదిలీ చేయాలని ఆయన సూచించారు. ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు, జీఎస్టీ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. పెంచిన టికెట్ ధరల వల్ల వచ్చిన తుది లాభాల వివరాలను కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
అలాగే ఈ కేసులో ఉన్న అన్ని ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేయాలని కోర్టు తెలిపింది. ఈ కేసును ఇప్పటికే టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో దాఖలైన ఇతర పిటిషన్లతో కలిపి విచారించనున్నట్లు హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పుష్ప 2, అఖండ 2, రాజా సాబ్, గేమ్ చేంజర్ సినిమాలకు సంబంధించిన టికెట్ ధరల కేసులు కూడా ఇదే అంశంపై ఉన్నాయి.
ఈ అన్ని కేసులను ఒకేసారి తదుపరి విచారణలో పరిశీలించనున్నారు. దీంతో సినిమా టికెట్ ధరల వ్యవహారం ఇప్పుడు మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రేక్షకులు, నిర్మాతలు, థియేటర్ యాజమాన్యాలు ఈ కేసుపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో సినిమా టికెట్ ధరలపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు రావచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.