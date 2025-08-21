English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?

Chiranjeevi 70th Birthday Special His Net Worth And Assets Value: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర నటుడిగా కొనసాగుతున్న చిరంజీవి ఈ ఏడాది ఆగస్టు 22వ తేదీతో 70వ పడిలోకి అడుగుపెట్టారు. కొన్ని దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న చిరంజీవి ఆస్తులు ఎన్ని కూడబెట్టారో తెలుసుకుందాం. నాలుగు తరాలుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చిరంజీవి ఆస్తులు ఎన్నో చూద్దాం.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న నటుడు చిరంజీవి. జీవితంలో అనేక కష్టాలు ఎదుర్కొని స్వయంకృషితో ఎదిగి అగ్ర నటుడిగా కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నారు. లక్షలాది అభిమానులను సొంతం చేసుకుని.. సినీ పరిశ్రమకు తన కుటుంబాన్ని అంకితం చేసిన చిరంజీవి మరి ఇన్నేళ్లలో ఎంత సంపాదించారో తెలుసుకుందాం.

కానిస్టేబుల్‌ కుమారుడిగా సినీ పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిరంజీవి జీవితంలో చాలా కష్టాలు పడ్డారు. తనలాగా కష్టాలు పడకూడదని తన చెల్లెల్లు, తమ్ముళ్లతోపాటు బావమరిది, మిగతా కుటుంబసభ్యులను చాలా చక్కగా చూసుకున్నారు. వారికి ఏ లోటు లేకుండా చిరంజీవి చూసుకుని ప్రస్తుతం వారిని సినీ పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకునేలా చేశారు.

1979లో ప్రాణం ఖరీదు అనే సినిమాతో సినీ పరిశ్రమలోకి చిరంజీవి అడుగుపెట్టాడు. అప్పటి నుంచి నేటికీ కొనసాగుతూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాడు. అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న నటుడిగా చిరంజీవి నిలిచారు. నాటి తరంలో చిరంజీవికి పోటీ ఎవరూ లేనంతగా ఎదిగారు.

ఇన్నాళ్లు సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న చిరంజీవి ఆస్తులు, సంపదపరంగా అగ్రభాగాన ఉన్నారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం చిరంజీవికి రూ.1,650 కోట్ల ఆస్తి ఉందని సమాచారం. సినిమాల ద్వారా మెగాస్టార్‌ భారీగా సంపాదించారు. వీటితోపాటు అనేక వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. మీడియా, సినీ పరిశ్రమ, రియల్‌ ఎస్టేట్‌తోపాటు హైదరాబాద్‌తోపాటు విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, బెంగళూరులో భారీగా ఆస్తులున్నాయని తెలుస్తోంది.

సొంతంగా చిరంజీవికి విమానం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు భారతదేశంలో వివాహరించేందుకు ఆ విమానాన్ని చిరంజీవి కుటుంబం వినియోగిస్తోంది. మెగాస్టార్‌ గ్యారేజ్‌లో అనేక విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి.

చిరంజీవి గ్యారేజ్ లో రోల్స్‌ రాయిస్‌ ఫాంటమ్‌ (రూ.11 కోట్లు), టయోటా ట్యాండ్‌ క్రూసర్‌ మూడు, నాలుగో జెనరేషన్‌కు సంబంధించి రెండు కార్లు ఉన్నాయి. ఒకటి రూ.90 లక్షలు, రెండోది రూ.1.50 లక్షలు ఉంటుంది. రేంజ్‌ రోవర్‌ (రూ.కోటి), రేంజ్‌ రోవర్‌ ఆటోబయోగ్రఫీ (రూ.2.75 కోట్లు) అత్యంత ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.

