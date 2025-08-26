Chiranjeevi: చిరంజీవి, రమ్యకృష్ణ అన్నా చెల్లెలుగా నటించిన ఈ సినిమా తెలుసా..!

Chiranjeevi Ramya Krishna act as Siblings: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎంతో మంది హీరోయిన్స్ తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే హీరోయిన్స్ గా నటించిన వాళ్లు ఆయన సరసన చెల్లెల్లు అక్కలు,తల్లి పాత్రల్లో నటించారు. అలా రమ్యకృష్ణతో జోడిగా నటించిర మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓ సినిమాలో ఆమె అన్న పాత్రలో నటించాడు. ఆ సినిమా విషయానికొస్తే..
Chiranjeevi Ramya Krishna act as Siblings: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రమ్యకృష్ణ హీరో, హీరోయిన్లుగా తొలిసారి ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రంలో నటించారు. కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి త్రిపుల్ రోల్లో యాక్ట్ చేయడం విశేషం.
చిరంజీవి, రమ్యకృష్ణ ఆ తర్వాత ‘అల్లుడా మజాకా’ చిత్రంలో నటించారు. ఇవివి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అబౌ యావరేజ్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో చిరు సరసన రమ్యకృష్ణతో పాటు రంభ కూడా నటించింది.
చివరగా చిరంజీవి, రమ్యకృష్ణ చివరగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఇద్దరు మిత్రులు’ సినిమాలో నటించారు. ఈ చిత్రం పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. ఈ చిత్రం తర్వాత వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించలేదు.
అయితే వీళ్లిద్దరు ఈ సినిమాల్లో కంటే ముందు రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చక్రవర్తి’సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి చెల్లెలు పాత్రలో రమ్యకృష్ణ నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
‘చక్రవర్తి’ సినిమా విడుదలైన 7 యేళ్ల తర్వాత చిరంజీవి, రమ్యకృష్ణ తొలిసారి ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ సినిమాలో నటించారు. ఆ తర్వాత ‘అల్లుడా మజాకా’, ఇద్దరు మిత్రులు సినిమాలో నటించారు. భవిష్యత్తులో వీళ్లిద్దరు కలిసి నటిస్తే చూడాలనుకునే అభిమానులున్నారు.