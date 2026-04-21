Chiranjeevi Recent movies Total Collections:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా చిరంజీవి రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..

Chiranjeevi Recent movies Total Collections: రాజకీయాల్లో బొక్క బోర్లా పడిన చిరంజీవి.. హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో మెగాస్టార్ వరుస సినిమాలతో పలకరిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వరప్రసాద్’ చిత్రంతో పలకరించారు. ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతి సీజన్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ సహా ఖైదీ నంబర్ 150 వరకు సాధించిన చిత్రాల టోటల్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’. వెంకటేష్ మరో లీడ్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 120.70 కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 183.61 కోట్ల షేర్ (రూ.304.10 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించింది. అంతేకాదు థియేట్రికల్ గా రూ. 61 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది.
భోళా శంకర్.. మెహర్ రమేశ్ డైరెక్షన్ లో చిరంజీవి కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘భోళా శంకర్’. తమన్నా కథానాయికగా నటించిన ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్ మెగాస్టార్ చెలెలి పాత్రలో యాక్ట్ చేసింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 79.60 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా ఈ చిత్రం రూ. 29 కోట్ల షేర్ (రూ.47.50 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణమైన ఫలితాన్ని అందుకుంది. 51 కోట్ల నష్టాలను తీసుకొచ్చి డబుల్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
వాల్తేరు వీరయ్య.. చిరంజీవి మెయిన్ హీరోగా రవితేజ మరో కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘వాల్తేరు వీరయ్య’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 88 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 89 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెట్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి రూ. 138 కోట్ల షేర్ (237 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు చేసిన బిజినెస్ మీద రూ. 48.85 కోట్ల మేర లాభాలను రాబట్టింది.
గాడ్ ఫాదర్ .. చిరంజీవి టైటిల్ రోల్లో మోహన్ రాజా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గాడ్ ఫాదర్’. సల్మాన్ ఖాన్ మరో హీరోగా నటించారు. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 73 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 74 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 59.38 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 14.62 కోట్ల నష్టాలను తీసుకొచ్చింది.
ఆచార్య.. చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ తండ్రి కొడుకులు హీరోలుగా నటించిన చిత్రం ‘ఆచార్య’. కొరటాల శివ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 131 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 133 కోట్ల టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 48.36 కోట్ల షేర్ (రూ.76 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా థియేట్రికల్ గా రూ. 85 కోట్ల మేర నష్టాలను మూటగట్టుకుంది.
సైరా నరసింహారెడ్డి.. చిరంజీవి టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. అమితాబ్ బచ్చన్, సుదీప్, విజయ్ సేతుపతి, జగపతి బాబు ఇతర లీడ్ రూల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ‘సైరా’ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 187 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 189 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 144 కోట్ల (రూ.240 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 44 కోట్ల నష్టాలను తీసుకొచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఈ సినిమా చేసిన బిజినెస్ ను రివకరీ చేసింది.
ఖైదీ నంబర్ 150.. చిరంజీవి దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత తిరిగి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూవీ ‘ఖైదీ నంబర్ 150’. వి.వి.వినాయక్ డైరెక్ట్ చేసాడు. రామ్ చరణ్ ఈ సినిమాతో నిర్మాతగా మారారు. ఈ సినిమా తమిళ చిత్రం ‘కత్తి’కి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 87.87 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 89 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బాక్సాఫీస్ బరిలో దిగింది. ఓవరాల్ గా ఈ చిత్రం రూ. 105 కోట్ల షేర్ (రూ. 180 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 17 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది.
చిరంజీవి లాస్ట్ 5 చిత్రాల కలెక్షన్స్ కలిపితే.. రూ. 458.70 కోట్లుగా.. యావరేజ్ గా ఒక్కో సినిమా రూ. 91.74 కోట్లు రాబట్టింది. మొత్తంగా రాబోయే చిత్రాలతో చిరంజీవి బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి మాయ చేస్తారో చూడాలిత.