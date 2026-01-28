English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Chiranjeevi Sankranthi Hit Movies List: చిరుకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఒక హిట్ రెండు ఫ్లాపులు అన్నట్టుగా ఈయన కెరీర్ సాగిపోతుంది. కానీ మెగాస్టార్ రీ ఎంట్రీ తర్వాత సంక్రాంతి బరిలో దిగిన ప్రతీసారీ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్నాడు. తాజాగా పొంగల్ పోటీలో ‘మన శంకర వర్ ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో మరో బ్లాక్ బస్టర్ ను తన ఖాతాలతో వేసుకున్నారు. ఈ సినిమా చిరు కెరీర్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. 

 
మొత్తంగా చిరంజీవి కెరీర్ తో  పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతికి విడుదలైన చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. మరి మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంక్రాంతి బరిలో పలు చిత్రాలు విడుదలై మిశ్రమ ఫలితాలను అందుకున్నాయి. అందులో పొంగల్ పోటీలో విడుదలై హిట్టైన చిత్రాలు విషయానికొస్తే.. 

1. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు - చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా  2026 సంక్రాంతి బరిలో జనవరి 12న  విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’  రూ. 280 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 175 కోట్ల షేర్) రాబట్టింది. మొత్తంగా రూ. 122 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ లో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ. 50 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ మరో హీరోగా నటించారు. 

2. వాల్తేరు వీరయ్య - 2023 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న విడుదలైన చిత్రం ‘వాల్తేరు వీరయ్య’. రవితేజ మరో హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. 

3. ఖైదీ నంబర్ 150 -మెగాస్టార్ చిరంజీవి దాదాపు 10 యేళ్ల లాంగ్ తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఖైదీ నంబర్ 150’. వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 11 జనవరి 2017న విడుదలైన మంచి విజయం సాధించింది. చిరంజీవి కెరీర్ లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది.  

4. అన్నయ్య - చిరంజీవి, సౌందర్య హీరో, హీరోయిన్లుగా  7 జనవరి 2000న విడుదలైన  ‘అన్నయ్య’ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది. ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది.   

5.స్నేహం కోసం - 1 జనవరి 1999న కే.యస్.రవికుమార్ డైరెక్షన్ లో చిరంజీవి తండ్రీ కొడుకులుగా నటించిన చిత్రం ‘స్నేహం కోసం’. 1999 తొలి యేడాది మొదటి రోజు సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం  బాక్సాపీస్ దగ్గర యావరేజ్‌ ఫలితాన్నిఅందుకుంది. 

6. హిట్లర్ - చిరంజీవి హీరోగా ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో  4 జనవరి 1997న విడుదలై మంచి హిట్ అందుకుంది.   సంక్రాంతికి ఓ వారం ముందు విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. 

7. ముఠామేస్త్రీ - చిరంజీవి, ఏ.కోదండరామిరెడ్డి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చివరి చిత్రం ‘ముఠా మేస్త్రి’. ఈ చిత్రం 17 జనవరి 1993న సంక్రాంతికి ఒక రోజు ఆలస్యంగా విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.  

8. అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు - 14 జనవరి 1989న విడుదలైన ‘అత్తకుయముడు అమ్మాయికి మొగుడు’ సినిమా సంక్రాంతి బరిలో విడులైన ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. విజయశాంతి హీరోయిన్ గా వాణిశ్రీ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాను ఏ.కోదండరామిరెడ్డి డైరెక్ట్ చేశారు. 

9. మంచి దొంగ -  కే.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మంచి దొంగ’. ఈ సినిమా 14 జనవరి 1988న సంక్రాంతి బరిలో విడుదల మంచి విజయం సాధించింది. 

10. దొంగ మొగుడు - చిరంజీవి ద్విపాత్రాభినయంలో ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దొంగ మొగుడు’. ఈ సినిమా 9 జనవరి 1987న విడుదలైన బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. చిరంజీవి హీరోగా పూర్తి స్థాయి సక్సెస్ అందుకున్న తొలి సంక్రాంతి  చిత్రమనే చెప్పాలి.  

