Chiranjeevi: 47 ఏళ్లు.. కొణిదెల శివ శంకర వరప్రసాద్ అనబడే నేను.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పెషల్ పోస్ట్ వైరల్..!!

Megastar Chiranjeevi Special Post: తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా స్టార్‌గా ఎదిగారు.. హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి. తనదైనా నటనతో కోట్లాది ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అయితే చిరంజీవి ప్రాణం ఖరీదు సినిమాతోనే సినీ పరిశ్రమకు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం వచ్చి ఇప్పటికీ 47 ఏళ్లు కంప్లీట్ కావడంతో చిరంజీవి చేసిన స్పెషల్ ట్వీట్.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చి స్టార్‌గా ఎదిగి ఇండస్ట్రీని రూల్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు 70 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇప్పటి జనరేషన్ హీరోలకు పోటీ ఇస్తూ.. వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. చిరంజీవి మొదటి సినిమా ప్రాణం ఖరీదు వచ్చి 47 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా మెగాస్టార్ స్పెషల్ ట్వీట్ చేశారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన ట్వీట్‌లో.. 22 సెప్టెంబర్ 1978. కొణిదెల శివ శంకర వరప్రసాద్ అనబడే నేను “ప్రాణం ఖరీదు” చిత్రం ద్వారా ‘చిరంజీవిగా’ మీకు పరిచయం అయ్యి నేటితో 47 ఏళ్లు దిగ్విజయంగా పూర్తయ్యాయి. 

ఈ చిత్రం ద్వారా నాకు నటుడిగా ప్రాణం పోసి మీ అన్నయ్యగా, కొడుకుగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా, ఒక మెగాస్టార్ గా.. అనుక్షణం నన్ను ఆదరించి, అభిమానించిన తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు నేను ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడనై ఉంటాను. 

నేటికి 155 సినిమాలను నేను పూర్తి చేసుకున్నాను అంటే అందుకు కారణం నిస్వార్ధమైన మీ ప్రేమ. ఈ 47 ఏళ్లలో నేను పొందిన ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవ మర్యాదలు నావి కావు.. మీ అందరివీ, మీరందించినవి. మనందరి మధ్య ఈ ప్రేమానుబంధం ఎల్లప్పటికీ ఇలాగే కొనసాగాలి అని కోరుకుంటూ… కృతజ్ఞతలతో మీ చిరంజీవి అని రాసుకొచ్చారు.

దీంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెండితెరపైకి వచ్చి 47 ఏళ్లు అవ్వడంతో సినీ ప్రముఖులు, ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  

