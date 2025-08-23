Chiranjeevi: పాయే .. పుట్టినరోజున చిరంజీవి ఇజ్జత్ మొత్తం పాయే..

Chiranjeevi: పాయే.. పుట్టినరోజున చిరంజీవి ఇజ్జత్ మొత్తంగా గంగలో కలిసిపాయే అంటున్నారు ఆయన అభిమానులు. ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగులో రీ రిలీజ్ ల ట్రెండ్ మొదలైంది. ఇక చిరు 70వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రీ రిలీజ్ చేసిన స్టాలిన్ సినిమాకు మెగాభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టారు.
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నిన్న (ఆగష్టు 22న) తన 70వ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన సినిమాలకు సంబంధించిన అప్ డేట్స్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్స్ కు కిక్ ఇచ్చారు. అంతేకాదు ఈయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా తను నటించగా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగ అలరించలేకపోయిన ‘స్టాలిన్’ సినిమాను కొన్ని థియేటర్స్ లో రీ రిలీజ్ చేశారు.
ఈ సినిమాను అప్పట్లో నాగబాబు నిర్మాతగా అంజనా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కింది. ఏ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా బాగున్నా.. ప్రేక్షకులను పెద్దగా కనెక్ట్ కాలేదు. అప్పట్లో ఈ సినిమా బాక్సాపీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది.
తాజాగా చిరంజీవి 70వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘స్టాలిన్’ సినిమాను 4K టెక్నాలజీలో అప్ గ్రేడ్ చేసి మరి విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ విషయాన్ని కామన్ ఆడియన్స్ తో పాటు చిరు మెగాభిమానులు పెద్దగా పట్టించుకున్నట్టు లేదు. పైగా చిరు కూడా ఈ సినిమా చూడాలంటూ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేయడం విశేషం.
‘స్టాలిన్’ రీ రిలీజ్ లో తొలి రోజు ఓవరాల్ గా 5 వేల టిక్కెట్స్ కూడా తెగలేదు. ఫ్యాన్స్ షోలు ఏవో కొన్ని మాత్రమే టికెట్స్ తెగాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు..ఓవర్సీస్ లో పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. గతంలో ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కానీ ఫ్లాప్ అయిన ‘స్టాలిన్’ లాంటి చిత్రాన్ని రీ రిలీజ్ చేయడంతో అభిమానులు కూడా ఈ సినిమా వైపు కన్నెత్తి చూడలేదనే విషయం స్పష్టమైంది.
ఓవరాల్ గా ‘స్టాలిన్’ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 23 లక్షల గ్రాస్ ను అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఏది ఏమైనా రీ రిలీజ్ చేసే సినిమాల్లో కొన్ని మాత్రమే ఓ మోస్తరు వసూళ్లను దక్కించుకుంటున్నాయి. ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తే తమ అభిమాన హీరో అయినా.. చూసేది లేదని తెగేసి చెబుతున్నారు.