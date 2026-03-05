Chiranjeevi Rare Feet: చిరంజీవికి అమ్మగా..చెల్లిగా.. అక్కగా.. భార్యగా నటించిన ఏకైక కథానాయిక..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chiranjeevi Rare Feet that heroine: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరో రెండున్నరేళ్లలో చిత్ర పరిశ్రమలోకి వచ్చి 50 యేళ్లు పూర్తి కావొస్తోంది.  ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో దాదాపు 156 చిత్రాల్లో యాక్ట్ చేశారు. అంతేకాదు ఇన్ని సినిమాల్లో ఎంతో మంది హీరోయిన్స్  ఆయన సరసన నటించారు.    అందులో ఒకే ఒక్క కథానాయిక మాత్రం మెగాస్టార్  సరసన.. హీరోయిన్ గా.. చెల్లెలుగా.. అక్కగా..అమ్మగా నటించింది ఒకే ఒక కథానాయిక. ఇంతకీ ఎవరా హీరోయిన్ అంటే..

 
1 /6

Chiranjeevi act as husband brother son these heroine: మెగాస్టార్ చిరంజీవి దాదాపు తన 47 సుధీర్ఘ కెరీర్ లో  దాదాపు వంద మంది పైగా హీరోయిన్స్ ఈయన సరసన నటించి ఉంటారు. అందులో ఒకే ఒక్క హీరోయిన్ మాత్రం ఓ మినహాయింపు ఉంది.  చిరంజీవి హీరోగా ఎదుగుతున్న సమయంలో కథానాయికగా నటించిన ఆమె.. ఆయన కెరీర్ పీక్ స్టేజ్ లో ఉండగా.. చిరంజీవికి అక్కగా.. తల్లి పాత్రల్లో  నటించి మెప్పించింది.   

2 /6

అవును చిరంజీవి హీరోగా ఎదిగే  క్రమంలో ఎస్.పి.చిట్టిబాబు డైరెక్షన్ లో ‘ప్రేమ తరంగాలు’ చిత్రంలో  నటించారు. ఇందులో ప్రధాన కథానాయకుడు  కృష్ణంరాజు. ఈ సినిమా హిందీలో అమితాబ్, వినోద్ ఖన్నా హీరోలుగా నటించిన ‘ముఖద్దర్ కా సికందర్’ చిత్రానికి రీమేక్. ఈ మూవీలో చిరు..హిందీలో వినోద్ ఖన్నా పాత్రలో మెప్పించారు. ఇక అమితాబ్ పాత్రలో కృష్ణంరాజు నటించారు. 

3 /6

‘ప్రేమ తరంగాలు’ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన సుజాత కథానాయికగా యాక్ట్ చేసింది.ఆయన సరసన సుజాత హీరోయిన్ గా నటించిన ఏకైక మూవీ ఇదే. 

4 /6

ఆ తర్వాత చిరంజీవి బాలచందర్ శిష్యుడైన ఈరంకి శర్మ డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన మూవీ ‘సీతా దేవి’. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి చెల్లెలు పాత్రలో సుజాత యాక్ట్ చేసింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది. 

5 /6

ఇక చిరంజీవి స్టార్ డమ్ వచ్చాకా.. క్రాంతి కుమార్ నిర్మిస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘అగ్ని గుండం’. ఈ చిత్రంలో సుజాత .. చిరంజీవి అక్క పాత్రలో నటించింది. సుమలత కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

6 /6

ఇక చిరంజీవి మెగాస్టార్ గా స్టార్ డమ్ అనుభవిస్తున్న రోజుల్లో  విజయ బాపినీడు దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కిన చివరి చిత్రం ‘బిగ్ బాస్’. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి తల్లి పాత్రలో దివంగత సుజాత యాక్ట్ చేసింద.  ఈ రకంగా చిరంజీవి సరసన భార్యగా, ప్రియురాలిగా.. చెల్లిగా..అక్కగా..అమ్మగా యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్ గా సుజాత నిలిచిపోయింది. మరే హీరోయిన్ చిరంజీకి ఇలా తల్లిగా.. చెల్లిగా.. అక్కగా.. ప్రియురాలిగా నటించిన నటీమణి ఎవరు లేరు.   

