Overseas $3 Million Dollar Telugu Heroes: చిరంజీవి సహా ఓవర్సీస్ లో $ 3 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టిన హీరోలు వీళ్లే.. ఎవరికి ఎన్నంటే..

Overseas Market $ 3 Million Dollar Telugu Heroes: ప్రస్తుతం తెలుగు హీరోలకు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ కీలకంగా మారింది. ఇక్కడ ఒక మిలియన్ డాలర్ వసూళ్లు రాబడితే ఆహా ఓహో అంటుంటే.. తాజాగా అక్కడ కొన్ని సినిమాలు $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ ఈజీగా క్రాస్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓవర్సీస్ లో 3 మిలియన్ డాలర్స్ ఎక్కువగా రాబట్టిన హీరోలు సినిమాల విషయానికొస్తే..
1. ప్రభాస్ - ఓవర్సీస్ లో ప్రభాస్ నటించిన 6 చిత్రాలు $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టియి. బాహుబలి 1, బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్, కల్కి 2898 AD చిత్రాలు ఈ ఫీట్ సాధించాయి.
2. ఎన్టీఆర్ - ఓవర్సీస్ లో ఎన్టీఆర్ 3 చిత్రాలు ఆర్ఆర్ఆర్ (రౌద్రం రుధిరం రణం), దేవర, వార్ 2 చిత్రాలు 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టాయి.
3. అల్లు అర్జున్ - అల్లు అర్జున్ ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో మొదటి సారి ‘అల వైకుంఠపురములో చిత్రం 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టాయి. ఆ తర్వాత పుష్ప 2 చిత్రం ఈ ఫీట్ సాధించింది.
4. రామ్ చరణ్ - గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కు ఓవర్సీస్ లో $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన చిత్రాలు రెండున్నాయి. . అందులో మొదట రంగస్థలం సినిమా ఈ ఫీట్ అందుకుంటే.. ఆ తర్వాత రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ తో కలిసి నటించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమా 3 మిలియన్ డాలర్ రాబట్టాయి.
5. తేజ సజ్జ - యంగ్ హీరో తేజ సజ్జ హీరోగా ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘హను మాన్’ తో పాటు ‘మిరాయ’ రెండు చిత్రాలు యూఎస్ మార్కెట్ లో $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టింది.
6. మహేష్ బాబు - యూఎస్ మార్కెట్ లో మహేష్ బాబుకు ఎక్కువగా ఫాలోయింగ్ ఉంది. కానీ అక్కడ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘భరత్ అను నేను’ సినిమా మాత్రమే $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టింది.
7.పవన్ కళ్యాణ్: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఓజీ’ మూవీ ఫస్ట్ టైమ్ యూఎస్ మార్కెట్ లో $3 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టింది.
8.చిరంజీవి: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా వెంకటేష్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ చిత్రం యూఎస్ మార్కెట్ లో తాజాగా $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టింది. 3 మిలియన్ మిలియన్ ఉన్న తొలి హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అటు వెంకటేష్ కు కూడా మొదటి $3 మిలియన్ డాలర్ మూవీ అని చెప్పాలి.