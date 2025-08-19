Chiranjeevi Triple Role: చిరంజీవి ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రంలో మెగాస్టార్ డూప్ గా యాక్ట్ చేసింది ఎవరో తెలుసా..

Chiranjeevi Triple Role: చిరంజీవి తన కెరీర్ లో 150 చిత్రాల్లో నటించారు. అందులో ఒకే ఒక చిత్రం ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రంలో త్రిపుల్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి మూడు పాత్రల్లో కనిపించే సన్నివేశాల్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు డూప్ గా నటించారు. ఇంతకీ వారెవనేగా మీ డౌటు..
Chiranjeevi Triple Role: చిరంజీవి తన 47 యేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ఎన్నో డిఫరెంట్ సినిమాల్లో వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో మెప్పించారు. అందులో డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రాలున్నాయి. ఇక త్రిపుల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ఒకే ఒక చిత్రం ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’. ఈ సినిమాలో పృథ్వీ, విక్రమ్, నటరాజ రామకృష్ణ దత్తాత్రేయ పాత్రల్లో నటించారు చిరంజీవి.
‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రం.. కే.రాఘవేంద్రరావు, చిరంజీవి కాంబోలో వచ్చిన 12వ చిత్రం. ఈ చిత్రాన్ని చిరంజీవి తన సొంత బ్యానర్ అంజనా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో నాగబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ నిర్మించారు. ముగ్గురు మొనగాళ్లు సినిమాలో చిరంజీవి సరసన రోజా,నగ్మా, రమ్యకృష్ణ యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి విద్యాసాగర్ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. పైగా అప్పటికే చిరు, దర్శకేంద్రుడు కాంబినేషన్ లో ‘జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి’, రౌడీ అల్లుడు, ఘరానా మొగుడు వంటి హాట్రిక్ హిట్స్ తో మంచి ఊపుమీదున్నారు. దీంతో వీళ్ల కలయికలో చిరు తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ అంజనా ప్రొడక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
ముందుగా ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రాన్ని ‘రౌడీ అల్లుడు’ ఫార్ములాలో రెండు పాత్రల్లో తీద్దామనుకున్నారు. కానీ రాఘవేంద్రరావు రెగ్యులర్ గా కాకుండా మరో క్యారెక్టర్ జోడించి త్రిపాత్రాభినయం కథతో రూపొందించారు. స్టోరీని చిరు ఆస్థాన రచయత సత్యానంద్ పూర్తి కథను రెడీ చేశారు. ముగ్గురు మొనగాళ్లు సినిమాలో పృథ్వీ అనే లారీ డ్రైవర్ పాత్రతో పాటు..విక్రమ్ అనే పోలీస్ క్యారెక్టర్.. చిరు చేసిన రెగ్యులర్ పాత్రలే కావడం గమనార్హం. కానీ నటరాజ రామకృష్ణ దత్తాత్రేయ పాత్రనే చిరుకు కొత్తగా కనిపించింది. అంతకు ముందు బాలచందర్ ‘రుద్రవీణ’లో బ్రాహ్మణ యువకుడి పాత్ర చేసిన అది పూర్తిగా సీరియస్ గా సాగే క్యారెక్టర్ . ఇందులో కాస్త కామెడీ టచ్ తో చిరంజీవి ఈ క్యారెక్టర్ కోసం స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నారు. ఈ పాత్రలో చిరంజీవి నటించిన తీరు అమోఘం.
ఈ సినిమా టైటిల్ విషయంలో పెద్ద రచ్చే నడిచింది. ఈ చిత్రానికి కే.రాఘవేంద్రరావు ‘ముగ్గురే ముగ్గురు’ లేదా ముగ్గురు మొనగాళ్లు టైటిల్స్ ఫైనలైజ్ చేశారు. ఇవి నాగబాబు కు నచ్చలేదు. ఆయన ఈ సినిమాకు ‘అద్భుత సహోదరులు’, ఘరానా మొనగాళ్లు, అనే టైటిల్స్ అనుకన్నారు. చివరకు అందరు ఈ టైటిల్స్ పై ఓటింగ్ చేస్తే ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ టైటిల్ ను ఫైనల్ చేశారు.
గతంలో ఇదే ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ టైటిల్ తో శోభన్ బాబు హీరోగా.. రజినీకాంత్ హీరోగా ఓ డబ్బింగ్ చిత్రం రావడం విశేషం. ముగ్గురు మొనగాళ్లు టైటిల్ తో తెలుగులో వచ్చిన మూడో సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఆ తర్వాత మరో సినిమా కూడా వచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం చిరంజీవి బాగానే కష్టపడ్డారు. ఉదయం అమ్మ శ్రీవిద్యతో సెంటిమెంట్ సీన్స్.. మధ్యాహ్నంతో రోజాతో రొమాంటిక్ సీన్.. రాత్రి.. శరత్ సక్సేనాతో ఫైట్స్ సీన్స్ అలుపు లేకుండా చేశారు.
‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ సినిమాను 100 రోజుల వర్కింగ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారు. అందులో క్లైమాక్స్ కోసమే 30 రోజులు పట్టింది. అందులో 28 రోజులు చిరు షూట్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ కోసం ఐదు కెమెరాతో షూట్ చేశారు. ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ సినిమా ముందు వరకు చిరంజీవి డూప్ గా కమెడియన్ సుధాకర్ కానీ.. నటుడు ప్రసాద్ బాబు కానీ యాక్ట్ చేసేవారు. చిరు యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా ముగ్గురు చిరంజీవి కలిసే సీన్స్ లలో చిరంజీవి ఒక డూప్ గా ప్రసాద్ బాబు యాక్ట్ చేశారు. మరో క్యారెక్టర్ కోసం చిరంజీవి పర్సనల్ పీఏ సుబ్బరాజును నటించారు. ఆయన నటుడు కమ్ నిర్మాత. చిరుకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్.
సుబ్బరాజు ది చిరంజీవి పర్సనాలిటీ కావడం.. పైగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆయన్ని ఒప్పంచి ఈ క్యారెక్టర్ చేయించారు. ఈ సినిమా 1994 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది. కానీ రిపీట్ రన్ లో ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. ఏది ఏమైనా చిరు త్రిపుల్ రోల్ చేసిన ఈ మూవీ ఫ్యాన్స్ కు ఇప్పటికీ స్పెషల్ క్రేజ్ అని చెప్పాలి.