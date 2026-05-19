Chiranjeevi Vs Venkatesh: ఒకే తరహా కథతో చిరంజీవి, వెంకటేష్ లు చేసిన సినిమా.. ఇద్దరిలో హిట్ అందుకున్నది ఎవరో తెలుసా..!!

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 19, 2026, 06:04 AM IST|Updated: May 19, 2026, 06:05 AM IST

Chiranjeevi Vs Venkatesh: సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకే తరహా కథలతో పలు స్టోరీలు తెరకెక్కడం సహజం. ఇలా ఎన్నో చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. సినీ ఇండస్ట్రీలో మంచి స్నేహితులుగా పేరున్న చిరంజీవి, వెంకటేష్ లు ఒకే తరహా కథలతో వేర్వేరు సమయాల్లో సినిమాలు చేశారు. ఇంతకీ ఆ సినిమాలేమిటనే విషయానికొస్తే..

Venkatesh Vs Chiranjeevi

Venkatesh Chiranjeevi Same Story Line: సినీ ఇండస్ట్రీలో కథలన్ని మన పురాణ, ఇతిహాసాలను ప్రేరణగా తీసుకొని తెరకెక్కించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అలా సినీ హీరోలు కూడా ఓ ఫార్ములాకు కట్టుబడి సినిమాలు నిర్మించడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ కోవలో స్నేహితులైన చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఒకే టైపు కథలతో సినిమాలు చేసారు. ఇక వీరిద్దరు రీసెంట్ గా ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాలో కలిసి నటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.

Chattaniki Kallu Levu

చిరంజీవి హీరోగా విజయ్ తండ్రి ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వంలో ‘చట్టానికి కళ్లులేవు’ సినిమా చేశాడు. ఈ సినిమాలో మాధవి కథానాయికగా నటించింది. లక్ష్మీ అతన్ని పట్టుకునే పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. 

Shatruvu

దాదాపు అదే తరహా కథాంశంతో వెంకటేష్.. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో ఎం.ఎస్.రాజు నిర్మాణంలో ‘శత్రువు’ సినిమా చేశాడు. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన విజయశాంతి నటించింది. ఈ సినిమాలో వెంకీ లాయర్ పాత్రలో కనువిందు చేశారు. 

 

chiranjeevi Venkatesh Same Story line

‘చట్టానికి కళ్లులేవు’ సినిమాలో తండ్రిని చంపిన వాళ్లపై చట్టానికి దొరక్కండా  పగతీర్చుకోవడం అనే కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కింది. ఇందులో తన గురువును చంపిన వారిపై పగతీర్చుకునే కాన్సెప్ట్ తో చట్టానికి దొరకకుండా హీరో శత్రువును ఎలా అంతం చేశాడనే కాన్సెప్ట్ తో  తెరకెక్కింది. 

Chattaniki Kallu Levu - Shatruvu

చట్టానికి కళ్లులేవు,శత్రువు సినిమాలు రెండు కూడా చట్టం వల్ల అన్యాయానికి గురైన వీళ్లు... అదే చట్టంలోని లొసుగులను అడ్డం పెట్టుకొని ఎలా తమ ప్రత్యర్దులను మట్టుపెట్టారనే స్టోరీతో తెరకెక్కింది. అక్కడ తమ్మడుని పట్టుకోవడానికి అక్క క్యారెక్టర్ లక్ష్మీ ఉంటుంది. శత్రువు సినిమాలో లవర్ విజయశాంతి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనువిందు చేసింది. ఈ రెండు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి హిట్ గా నిలిచాయి. నిర్మాతలకు కాసులు కురిపించాయి. 

