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Megastar Chiranjeevi: సమంత భర్త బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్‌లో హీరోగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి..చివరకు ఏమైందంటే..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 16, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:26 PM IST

Chiranjeevi Web Series: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వెబ్ సిరీస్‌లలో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఒకటి. ఈ సిరీస్‌లో శ్రీకాంత్ తివారి పాత్రలో నటించిన మనోజ్ బాజ్‌పేయి ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ పొందారు. ప్రస్తుతం ఈ పాత్రను గుర్తు చేసుకుంటే చాలా మందికి మనోజ్ బాజ్‌పేయి మాత్రమే గుర్తుకు వస్తారు. అయితే తాజాగా దర్శకుడు, రచయిత రాజ్ నిడిమోరు వెల్లడించిన ఒక విషయం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

Raj Nidimoru1/5

రాజ్ అండ్ డీకే

ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కథ కోసం మొదటగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఎంపిక చేయాలని భావించినట్లు తెలిపారు. "ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కోసం మా మొదటి ఎంపిక చిరంజీవి గారే" అని ఆయన చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.  

Samantha husband2/5

శ్రీకాంత్ తివారి

రాజ్ నిడిమోరు మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మొదట వెబ్ సిరీస్‌గా కాకుండా ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్‌గా రూపొందించాలని అనుకున్నామని వెల్లడించారు. చిరంజీవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కథను రాశామని, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ప్రణాళిక మారిపోయిందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కథను వెబ్ సిరీస్ రూపంలో తెరకెక్కించాలని నిర్ణయించినట్లు వివరించారు.  

Manoj Bajpayee3/5

ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్

సినిమాగా కాకుండా వెబ్ సిరీస్‌గా మారడంతో కథను మరింత విస్తృతంగా, లోతుగా చెప్పే అవకాశం లభించిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మార్పు వల్లే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువైందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.  

The Family Man web series4/5

మనోజ్ బాజ్‌పేయి

రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డీకే కలిసి రూపొందించిన ఈ సిరీస్ తొలి సీజన్ 2019లో విడుదలై భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇందులో మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన శ్రీకాంత్ తివారి అనే వ్యక్తి రహస్యంగా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారిగా పనిచేస్తూ కుటుంబ జీవితం, ఉద్యోగ బాధ్యతలను ఎలా సమతుల్యం చేస్తాడనే అంశాన్ని చూపించారు.ఈ సిరీస్‌లో ప్రియమణి, షరీబ్ హష్మీ, అశ్లేషా ఠాకూర్, వేదాంత్ సిన్హా కీలక పాత్రలు పోషించారు. తరువాతి సీజన్‌లలో సమంత రూత్ ప్రభు, జైదీప్ అహ్లావత్, నిమ్రత్ కౌర్ వంటి నటీనటులు కూడా చేరారు.

Chiranjeevi The Family Man5/5

సమంత భర్త

2025లో విడుదలైన మూడో సీజన్‌కు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ఇక నాలుగో సీజన్‌పై కూడా తమకు పెద్ద ప్రణాళికలు ఉన్నాయని రాజ్ నిడిమోరు వెల్లడించారు. అయితే ఇప్పటికీ చాలామంది అభిమానులు ఒకే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. చిరంజీవి నిజంగా శ్రీకాంత్ తివారి పాత్రలో నటించి ఉంటే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఎలా ఉండేదో అని ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.

TAGS:
Chiranjeevi
The Family Man
Raj Nidimoru
Samantha husband
Manoj Bajpayee
The Family Man web series
Chiranjeevi The Family Man

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