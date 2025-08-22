English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chit Funds 2025: చిట్టీ డబ్బులతో అప్పులు తీర్చుకోవచ్చా..? ఇలా చేస్తే మీ లైఫ్‌ బిందాస్..!!

Chit Funds 2025: చిట్టీ డబ్బులు అప్పులు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగించే ముందు.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఇక్కడ ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళికను వివరంగా తెలుసుకుందాం. 
రుణాల జాబితా తయారు చేయండి మొదట, మీకున్న రుణాలన్నింటినీ ఒక జాబితాగా రాయండి. ఇందులో వ్యక్తిగత రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలు, ఇతర చిన్న అప్పులు ఇలా అన్నింటినీ చేర్చండి. వాటి వడ్డీ రేట్లను కూడా పక్కన రాసుకోవడం చాలా అవసరం. అత్యధిక వడ్డీ రేటు ఉన్న రుణాన్ని మొదట తీర్చడంపై దృష్టి పెట్టండి. దీనిని "డెబ్ట్ ఆవలాంచ్ మెథడ్" (Debt Avalanche Method) అంటారు.  

మధ్యస్థ గడువు చిట్టీ: అప్పులు తీర్చడానికి 12 నుంచి 24 నెలల గడువు ఉన్న చిట్టీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇవి తక్కువ సమయంలో డబ్బును సమీకరించడానికి సహాయపడతాయి.

నమ్మకమైన చిట్టీ కంపెనీ: ఒక రిజిస్టర్డ్ చిట్టీ కంపెనీలో చేరడం వల్ల మీ డబ్బుకు భద్రత ఉంటుంది. కంపెనీ నమ్మకమైనది కాదో నిర్ధారించుకోవాలి.  

సరైన మొత్తం: మీ అప్పుల మొత్తానికి సరిపడే చిట్టీని ఎంచుకోండి. ఉదాహరణకు, మీ అప్పు రూ. 2 లక్షలు ఉంటే, అదే మొత్తానికి లేదా కొంచెం ఎక్కువ మొత్తానికి ఉన్న చిట్టీలో చేరండి.

సరైన సమయంలో పాట పాడండి చిట్టీలో పాడటం అనేది చాలా కీలకమైన నిర్ణయం. సాధారణంగా చిట్టీ ప్రారంభమైన మొదటి కొన్ని నెలలు తక్కువ పాటలు వస్తాయి. అప్పుడు పాట పాడితే మీకు తక్కువ డబ్బు వస్తుంది. మధ్యలో లేదా చివర్లో పాడితే ఎక్కువ డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ అప్పును బట్టి ఎప్పుడు పాట పాడాలి అనేది నిర్ణయించుకోవాలి. అత్యధిక వడ్డీ ఉన్న రుణాన్ని వీలైనంత త్వరగా తీర్చాలనుకుంటే, ప్రారంభంలోనే పాట పాడుకోవచ్చు.

చిట్టీ డబ్బుతో నేరుగా అప్పు తీర్చండి చిట్టీ డబ్బు చేతికి రాగానే, ఆ డబ్బును నేరుగా మీ రుణాలకు చెల్లించడానికి ఉపయోగించాలి. ఆ డబ్బును మరే ఇతర అవసరాలకు ఖర్చు చేయకుండా చూసుకోవాలి. అత్యధిక వడ్డీ ఉన్న రుణాన్ని పూర్తిగా తీర్చడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక రుణం పూర్తయిన తర్వాత, ఆ రుణానికి చెల్లించే మొత్తాన్ని తదుపరి రుణం చెల్లింపుకు జోడించండి. ఈ విధంగా, మీరు వేగంగా అన్ని రుణాలను తీర్చగలుగుతారు.  

క్రమశిక్షణతో కూడిన నిర్వహణ చిట్టీ ద్వారా అప్పులు తీర్చుకునే ఈ ప్రణాళిక విజయవంతం కావాలంటే, మీకు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. ప్రతి నెల చిట్టీ చెల్లింపును తప్పకుండా చేయాలి. అప్పులను తీర్చిన తర్వాత, తిరిగి అప్పులు చేయకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి.  

చిట్టీ డబ్బులు అప్పులు తీర్చుకోవడానికి ఒక శక్తివంతమైన సాధనం. ఇది ఒక క్రమమైన పొదుపు అలవాటును పెంపొందించడంతో పాటు, ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును అందిస్తుంది. అయితే, ఇది ఆర్థికంగా సరైన నిర్ణయం కావాలంటే, పైన వివరించిన ప్రణాళికను జాగ్రత్తగా పాటించాలి. చిట్టీ డబ్బుతో అప్పులు తీర్చుకోవడం అనేది మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఒక సమర్థవంతమైన మార్గం.  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.  

Chit Funds Loan Repayment Debt Management PERSONAL FINANCE Money Saving Tips Telugu Finance Guide Financial Planning India Chit Fund Explained Clearing Loans with Chit Funds Business News telugu news

