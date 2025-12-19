English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!

Hyderabad Christmas 2025 Holidays Declared: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త మరోసారి స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చాయి. క్రిస్మస్ సెలవుల జాబితా వచ్చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ సెలవులు భారీగానే ప్రకటిస్తారు. ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ 25వ తేదీ క్రిస్మస్ జరుపుకుంటారు. విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు సెలవులు. డిసెంబర్ 25వ తేదీ క్రిస్మస్ ఆ మరుసటి రోజు 26వ తేదీ బాక్సింగ్‌ డే సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 క్రిస్మస్ హాలిడేస్ వచ్చేశాయి. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్తా అని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా డిసెంబర్ 25వ తేదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఆ మరుసటి రోజు డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే, శనివారం మినహాయిస్తే డిసెంబర్ 28వ తేదీ ఆదివారం కూడా స్కూల్లకు సెలవులు ఉంటాయి.  

 ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు ఈ సెలవుల సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొత్త సంవత్సరం జనవరి 1వ తేదీ వరకు స్కూళ్లకు గతంలో కూడా సెలవులు ప్రకటించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.  

హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి 2025 క్రిస్మస్ సెలవులు రానున్నాయి. దీనికి ముందుగానే పాఠశాలలో FA III ఎగ్జామ్స్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పరీక్షలు డిసెంబర్ 23వ తేదీ ముగియనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ మరుసటి రోజు నుంచే స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించనున్నారు.  

 ఇక 2026 ఫిబ్రవరి నెలలో FA IV ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ క్యాలెండర్ ప్రకారం డిసెంబర్ 24వ తేదీన నుంచి క్రిస్మస్ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రోజు నుంచి స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తారు. ప్రధానంగా డిసెంబర్ 25, 26 రెండు రోజుల్లో క్రిస్మస్, బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా ప్రభుత్వ హాలిడే.  

 ఇక క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్స్ లో మాత్రం క్రిస్మస్ సెలవులు ఎక్కువగానే ఉంటాయి కనిష్టంగా ఐదు రోజులపాటు స్కూలుకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అయితే పలు స్కూళ్లలో గతంలో డిసెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి కొత్త సంవత్సరం ఒకటో తేదీ వరకు ప్రకటించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి

Christmas Holidays 2025 Hyderabad Christmas Holidays Telangana School Holidays Christmas School Holidays India

