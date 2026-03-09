Hyderabad: హైదరాబాద్‌ సీఐటీడీ డిప్లొమా కోర్సులలో ప్రవేశాలు.. దరఖాస్తు, ఎంపిక వివరాలు..!

CITD Diploma Courses Admissions 2026 Starts: హైదరాబాద్లోని సెంట్రల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైనింగ్స్ (CITD) విద్యా సంస్థ డిప్లమా అడ్మిషన్స్ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పదవ తరగతి పాసైన అభ్యర్థులు ఈ కోర్సులకు అర్హులు. ఇందులో టూల్ డిజైనింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రోబోటిక్స్, ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ఉంటాయి. మూడేళ్ల వ్యవధితో ఈ కోర్సు పూర్తి చేస్తారు. దరఖాస్తుదారులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.citd.in/ మే 22 నాటికి దరఖాస్తు చేయండి.
హైదరాబాద్లోని బాలానగర్ కేంద్ర టూల్ డిజైనింగ్ విద్యాసంస్థలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. డిప్లమా కోర్సులు పూర్తి చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఇది సరైన అవకాశం. కేవలం ఇందులో పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులు అర్హులు. మూడేళ్ల పాటు ఈ కోర్సు వ్యవధి ఉంటుంది.
ఈ కోర్సులో చేరిన వారికి టూల్ డిజైనింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ప్రొడక్షన్ కోర్సులు ఉంటాయి. దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అభ్యర్థులు 18 ఏళ్లలోపు వయస్సు ఉండాలి. ఐదేళ్లపాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ వారికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది.
సీఐటీడీ కోర్సులు.. డిప్లొమా ఇన్ టూల్, డై అండ్ మౌల్డ్ మేకింగ్ -60 సీట్లు డిప్లొమా ఇన్ ఆటోమేషన్ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇంజినీరింగ్ -60 సీట్లు డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ -60 సీట్లు డిప్లొమా ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇంజినీరింగ్ 60- సీట్లు
ఈ కోర్సులు మూడేళ్లపాటు ఉంటాయి. ప్రవేశ పరీక్ష ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ఆఫ్ లైన్, ఆన్లైన్ మోడ్లలో అందుబాటులో ఉంది. 2025 మే 22వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
కోర్సులకు సంబంధించి ప్రవేశ పరీక్ష 2026 మే 25వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. హైదరాబాద్లోని టెస్ట్ సెంటర్స్ లో ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అధికారిక వెబ్సైట్లో https://www.citd.in/ సరైన వివరాలు చెక్ చేసుకుని ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కోర్సు ఫీజు రూ. 22,000 సెమిస్టర్ కు ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఫీజు రూ.800. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ. 400 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
CITD ప్రవేశ పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్, ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ పై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒకటిన్నర గంటల సమయంలో పరీక్ష పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక దరఖాస్తుదారులకు 10వ తరగతి టీసీ, మెమో, పుట్టిన సర్టిఫికెట్, బోనఫైడ్, ఆధార్ కార్డు, మూడు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు, సివిల్ సర్జన్ నుంచి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ కూడా పొంది ఉండాలి.